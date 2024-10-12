Торік Олександр Крупа на займаній посаді заробив 657 тис. грн

Олександр Крупа, який є сином підозрюваної у незаконному збагаченні керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела увечері 11 жовтня.

Звільнення Олександра Крупи у Пенсійному фонді також підтвердили у відповіді на запит журналістів ЖАР.INFO.

Відповідь ПФУ на запит журналістів ЖАР.INFO щодо звільнення Олександра Крупи

Раніше, 4 жовтня, ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина Олександра на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли майже 6 млн доларів готівки.

У декларації Олександра Крупи за 2023 рік зазначено, що на посаді керівника Пенсійного фонду в Хмельницькій області він заробив 657 тис. грн. Він та його сім'я має три квартири, 25 земельних ділянок, п’ять житлових будинків та два – недобудованих, чотири дачних будинки.

Також у власності посадовця чотири автомобілі:

Volkswagen Touareg 2013 року;

Audi Q7 2016 року;

BMW X7 2022 року;

Audi Q8 2021 року.

Наразі обов'язки начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області тимчасово виконує перша заступниця Марія Квятківська, додало «Суспільне».

Арешт керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяни Крупи: що відомо

4 жовтня співробітники ДБР виявили, у керівниці МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи 6 млн доларів готівки в різній валюті, брендові прикраси та коштовності. Окрім того, посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених для ухилянтів документів. Наразі ДБР вивчає списки з прізвищами та фіктивними діагнозами.

5 жовтня ДБР повідомило про затримання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Їй оголосили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

7 жовтня Тетяну Крупу посадили у СІЗО з можливістю вийти під 500 млн грн застави.

Посаду головної лікарки обласної МСЕК Тетяна Крупа займає з 2008 року. 64-річна Тетяна Крупа є також депутаткою Хмельницької обласної ради від партії «Слуга Народу» як безпартійна.