Олександр Крупа з дружиною Катериною

Син підозрюваної у незаконному збагаченні керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи Олександр Крупа почав позбуватися бізнесу в Україні. У розслідуванні NGL.media йдеться, що активно продавати свій бізнес 37-річний хмельничанин почав після звільнення з посади керівника головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Крупа вже встиг продати дві будівельні компанії «Вест-Естейт» і та «Естейт Плюс». Перша компанія зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

Журналісти встановили, що останні вісім років Тетяна Крупа разом з чоловіком Володимиром та сином Олександром володіють компанією з виробництва альтернативної енергетики «Солар-Інвест». За 2023 рік ця компанія задекларувала 1,6 млн грн чистого доходу. Сім’я Крупів володіє майже 63 га землі, частину якої орендують великі фермерські господарства, а на іншій встановлені сонячні панелі «Солар-Інвест».

37-річна Катерина Крупа, дружина Олександра, яка раніше працювала в регіональному управлінні Міністерства юстиції, просувала родинний бізнес з продажу сирів.

«У квітні 2023 року Катерина Крупа разом зі своїм чоловіком Олександром та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві. За документами, компанія може займатися продажем молочної продукції й ресторанною діяльністю», – ідеться в матеріалі.

Також Катерина порівно ділить ТОВ «СКМ Вест Груп» з племінником Крупів – Андрієм Бомком. Андрій Бомок є керівником та бухгалтером будівельної компанії «Вест Естейт», яка ще донедавна офіційно належала Олександру Крупі. Окрім цього, Андрій Бомок володіє майже повним пакетом ТОВ «Якісний продукт плюс», засновником якого був Олександр Крупа.

NGL.media зауважили, що ще два роки тому Олександр Крупа мав ресторанний бізнес у Відні. Також Крупа був співзасновником австрійської компанії KSAN Partners GmbH, яку довелось ліквідувати у 2022 році.

Зазначимо, згідно з декларацією Олександра Крупи за 2023 рік, на посаді керівника Пенсійного фонду в Хмельницькій області він заробив 657 тис. грн. Сім'я Крупів має три квартири, 25 земельних ділянок, п’ять житлових будинків та два – недобудованих, чотири дачних будинки.

Також у власності посадовця чотири автомобілі:

Volkswagen Touareg 2013 року – вартість не вказана;

Audi Q7 2016 року – 1,1 млн грн;

BMW X7 2022 року – 2,2 млн грн;

Audi Q8 2021 року – 2,16 млн грн.

У декларації Олександра Крупи, окрім зарплати у ПФУ, також вказані інші доходи:

811 300 грн – дивіденди ТОВ «Вест-Естейт»;

231 064 грн – надання майна в оренду;

1 412 707 грн – за електричну енергію з альтернативних джерел;

Нагадаємо, 10 жовтня Олександр Крупа звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Це сталось після того, як 4 жовтня Олександра та його матір Тетяну Крупу, яка очолювала Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи, викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у сім’ї знайшли майже 6 млн доларів готівки.

5 жовтня Тетяні Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня лікарку посадили у СІЗО з можливістю вийти під 500 млн грн застави.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа оформила інвалідність 50 прокурорам Хмельниччини та їхнім родичам. Прокурори оформляли собі інвалідність і пенсії не заради грошей, вважає Юрій Бутусов, а через переваги у працевлаштуванні.