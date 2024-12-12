Проти Володимира Крупи відкрили кримінальне провадження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію чоловіка очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи Володимира за 2021 рік. У документі виявили неправдиву інформацію, що стало приводом для відкриття кримінального провадження. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит «Суспільного».

Так, у декларації Володимира Крупи, який був начальником управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, за 2021 рік виявили неправдиві відомості на понад 2,2 млн грн. У НАЗК не уточнюють, про що саме посадовець подав недостовірну інформацію.

Щодо Володимира Крупи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362-2 Кримінального кодексу України (декларування неправдивої інформації). Санкція статті передбачає від 68 до 85 тис. грн штрафу, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі строком до двох років. У поліції Хмельницької області розповіли «Суспільному», що наразі у справі щодо посадовця триває розслідування, підозри йому не оголошували.

Крім того, НАЗК перевіряє декларацію сина Тетяни й Володимира Круп Олександра за 2022 рік. На той період він був начальником Головного управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина, керівника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи, правоохоронці знайшли 6 млн доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Крім того, зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Відтак, після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.