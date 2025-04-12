Тетяна Крупа перебуває під вартою з можливістю сплатити 280 млн грн застави

Польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. Матеріали справи у лютому 2025 року передали Офісу генпрокурора України. В ухвалі Вищого антикорупційного суду йдеться, що Крупа та її родичі могли впродовж двох років вивозити мільйони гривень готівкою до Польщі.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2025 року Окружна прокуратура Варшави направила до Офісу генпрокурора України клопотання про передачу кримінального провадження. Після цього українські правоохоронці відкрили провадження за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ). Провадження об'єднали з розслідуванням у справі незаконного збагачення (ст. 368-5 ККУ).

Слідчі вважають, що Крупа та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. Гроші сім'я Крупи клала на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та Австрії. Після цього їх переказували у фінустанови США та Швейцарії. Зазначимо, що під час обшуків у будинку Тетяни Крупи правоохоронці знайшли документ про зарахування 590 тис. доларів на рахунок у польському банку Pekao.

В ухвалі суду йдеться, що суд залучає перекладачів з польської та німецької мов, які допоможуть проаналізувати отримані документи від Окружної прокуратури Варшави. Крім цього, суд направив додатковий запит до Польщі, щоб отримати тимчасовий доступ до інформації та документів про рахунки сім'ї Крупи у таких банках як Bank Pekao S.A., BNP PARIBAS Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A. Також суд звернувся до компетентних органів Австрії, щоб дослідити рахунки Круп в Erste Bank Oberbank.

Додамо, що ZAXID.NET розповідав у лютому, що готівку з України, крім Тетяни Крупи, могли вивозити її чоловік Володимир Крупа та невістка Катерина Крупа. Водночас автоматизована система митного оформлення «Інспектор» тільки раз зафіксувала, що Тетяна Крупа декларувала гроші при перетині кордону.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Керівниця МСЕК намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн виплат.

Після викриття Тетяни Крупи генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК. Наразі екскерівниця Хмельницької МСЕК перебуває під вартою з можливістю сплати 260 млн грн застави.