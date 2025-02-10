Тетяна Крупа перебуває у СІЗО з можливістю сплатити 260 млн грн застави

Заарештована за підозрою у незаконному збагаченні 64-річна керівниця обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяна Крупа нелегально вивозила гроші за кордон. Також гроші з України поза митним контролем могли перевозити її чоловік Володимир Крупа та невістка Катерина Крупа. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, на яку звернуло увагу «Суспільне».

В ухвалі йдеться, що автоматизована система митного оформлення «Інспектор» лише раз зафіксувала, що Тетяна Крупа при перетині кордону декларувала гроші. Крупа робила це 23 квітня 2022 року, коли перевозила 51 тис. доларів та 7 тис. євро. Інформації щодо декларування грошей підозрюваної, її чоловіка та невістки під час перетинів кордону у 2021-2024 роках немає.

Слідчі вважають, що Крупа та її сім'я перевозили гроші через державний кордон поза митним контролем, тому кінцева сума вивезених грошей може бути більшою. У матеріалах справи йдеться, що Крупа має відкриті рахунки в польських та австрійських банках. Також у неї був відкритий рахунок у Швейцарії, на якому було 599 тис. доларів.

«За кордоном у Тетяни Крупи та її близьких можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та облаштування її побуту в іншій державі», – йдеться в ухвалі суду.

Крім цього, слідчі знайшли у невістки Тетяни Крупи Катерини незадекларований автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 E2024 року випуску. Суд наклав на нього арешт.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли готівкою 6 млн доларів. Під час обшуків Крупа через вікно викинула дві сумки з 500 тис. доларів. У її робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів та низку документів із фіктивними діагнозами, які мали отримати чоловіки призовного віку. Журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн виплат.

Крупа отримала підозру у незаконному збагаченні, їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Крупа перебуває під вартою з можливістю сплати 260 млн грн застави.