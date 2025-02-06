Міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності шести прокурорам на Хмельниччині. Перевірки ініціювали після скандалу з викриттям голови обласної медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи на корупційній схемі.

Як йдеться у відповіді МОЗ на запит «Суспільного», загалом комісія переглянула 65 із 78 справ щодо встановлення груп інвалідності прокурорам із Хмельницької області. За результатами перевірки:

по одному прокурору рішення медико-соціальної експертної комісії відповідає чинному законодавству;

6 прокурорам не підтвердили статус людей з інвалідністю;

3 прокурорам винесли нове експертне рішення;

55 прокурорів викликали для проведення клініко-експертного обстеження в клініці Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоровʼя України.

Нагадаємо, керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. Після оприлюднення цієї інформації українським журналістом Юрієм Бутусовим Офіс Генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Пізніше МОЗ провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності 74 військовозобов'язаним на Хмельниччині.