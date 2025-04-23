У житті видатних та творчих людей прийнято зосереджуватись на позитивному, але як і звичайні люди – вони піддавались спокусі та не завжди були приладом для наслідування. Пантелеймон Куліш із третьої спроби одружився із сестрою свого товариша із Кирило-Мефодіївського братства Олександрою Білозерською, яка стала для Куліша ангелом-охоронцем і попри зради плекала його талант.

ZAXID.NET розповідає про Олександру Білозерську (письменницю із псевдонімом Ганна Барвінок) та непростий шлюб із Пантелеймоном Кулішем.

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Олександра Білозерська народилась на Чернігівщині та росла у багатодітній сім’ї. Батько був повітовим маршалком, і усі діти Білозерських здобули хорошу освіту. Сестра Олександри Любов була музою поета Віктора Забіли, брат Василь – громадським діячем, журналістом, одним із співзасновників Кирило-Мефодіївського братства, брат Микола – фольклорист та етнограф, а сестра Надія – поетеса.

Олександра Білозерська (Ганна Барвінок) познайомилась із Пантелеймоном Кулішем у 15 років. Він приїхав до них на хутір Мотронівка (Чернігівська область) погостювати на запрошення Олександриного брата, на той час 18-річного Василя Білозерського. Куліш був старший за Олександру на дев’ять років і уже встиг написати кілька творів: історичний роман «Михайло Чарнышенко» (російської мовою), віршовану історичну хроніку «Україна» й оповідання-ідилію «Орися».

Олександра Білозерська у молодості

Куліш жив у окремій хаті на хуторі, де працював над першим українським історичним романом «Чорна рада». Письменник закохався у дівчину, але вона тримала дистанцію із залицяльником, а на сватаннях Куліш отримав відмову від матері Олександри – через те, що їй ще рано думати про шлюб. У родині дівчину називали Саня, а Куліш мав прізвисько Панько.

Якщо думаєте, що на цьому спроби Куліша одружитись із Олександрою завершились, то ви помиляєтесь. Через рік він знову приїхав на хутір свататись і знову отримав відмову від матері Білозерської. Сама ж дівчина не була проти шлюбу та заявляла, що її чоловіком буде або Куліш, або ніхто інший, але її маму такий кавалер все одно не влаштовував.

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Брат Олександри Василь Білозерський згадував: «Він пристрасний і нетерплячий, хотів неодмінно домогтися її освідчення, але не міг, і коли виїжджав від нас для подорожі Київською губернією, просив її прийняти його портрет на згадку, проте вона відмовилась, і він, виїхавши від нас, за ворітьми знищив його й викинув у рівчак».

Пантелеймон Куліш одружився з Олександрою із третьої спроби

Далі події розгортались, як у казці. У 1946 році Пантелеймон Куліш втретє приїхав свататись. Він отримав наукове відрядження у Західну Європу та мав покинути імперію на два роки, але перед цим вирішив втретє випробувати долю. Цього разу Пантелеймон приїхав на білому коні та зміг переконати матір Олександри благословити їхній шлюб.

У 1847 році пара одружилась, боярином (дружбою) Куліша на весіллі був Тарас Шевченко. До слова, Олександра чудово готувала, і її кулінарними талантами захоплювались: Микола Костомаров любив її гриби, а Тарас Шевченко обожнював мариновану нею корюшку.

Саме під час шлюбної подорожі Куліша арештували у Варшаві як члена Кирило-Мефодіївського братства. Його відправили у заслання в Тулу, куди за чоловіком поїхала й Олександра. Після арешту Пантелеймона через нерви та стрес вона втратила першу та єдину дитину. У біографіях письменників є згадки про те, що Куліш мріяв про велику сім’ю та багато дітей, дорікаючи дружині безпліддям. У Олександри склався комплекс провини та почала прогресувати психічна хвороба.

Олександра була відомою під псевдонімом Ганна Барвінок

Після одруження Олександра Білозерська почала писати оповідання з народного життя під псевдонімом Ганна Барвінок. Три роки у засланні не були простими для молодят: жінці довелось опікуватись фінансовим благополуччям та «розбитим» чоловіком. Жила пара бідно, і усі хатні обов’язки взяла на себе Олександра: ходила на ринок, рахувала кожну копійку, готувала, прибирала та підставляла плече Кулішу. Під час заслання Пантелеймон не припиняв творити, він написав «Историю Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца», історичний роман «Северяки», автобіографічний роман у віршах «Евгений Онегин нашего времени». А Олександра плекала його, а не свій талант.

У засланні дружина няньчила Куліша та не мала часу дбати про себе, а після повернення до Петербурга пара роз’їхалась. У великому місті Пантелемон вважав свою дружину «сірою» та «нецікаво», зраджуючи їй. Згодом подружжя сходилось та розходилось, але романи Куліша не припинялись.

Першою пасією Пантелеймона стала 16-річна Маня де Бельмен – донька національно свідомого поміщика, графа Сергія де Бальмена, який ілюстрував його раннє авторське оповідання-ідилію «Орися». 38-річний Куліш у листах до дружини не приховував, що зустрів дівчину, у яку закохався.

Ще одним захопленням письменника стала 17-річна Леся (Олександра) Милорадович, дочка дрібного поміщика. Дівчина грала на арфі, співала народні пісні та говорила українською. Куліш зваблював дівчину листами два роки, але роман завершився, коли Пантелеймон зустрів Марію Вілінську (Марка Вовчка).

«Знаєте що? Покиньте мене тепер. Перестаньте до мене писати. Це мені невелике буде горе, бо тепер Марко Вовчок коло мене», – так писав Куліш до Лесі Милорадович.

Марко Вовчок називали фатальною жінкою, яка магнітом притягувала чоловіків. Отримавши «Народні Оповідання», Куліш закохався в авторку та навіть придумав для неї псевдонім. Їхній роман тривав кілька місяців, Куліш називав Марію «мовчущим божеством». Це чи не єдиний роман у житті письменника, який завершила жінка, а не він сам. Марко Вовчок була занадто незалежною, щоб підкорятись Кулішу. Після завершення роману Куліш помирився із дружиною та повернувся до неї заліковувати душевні рани.

Це був не останній роман Куліша. Він закохувався й у Параскеву Глібову та Ганну фон Рентель. Пантелеймон любив кохати на відстані, пишучи обранницям листи.

Олександру Білозерську можна назвати ангелом-охоронцем Куліша, оскільки саме вона була поруч у найважчі роки його життя та постійно підтримувала. Вона також плекала його творчість, попри постійні зради. Родинні гроші сім’ї Білозерських десяток років витрачались на друк його творів, а не на розвиток її таланту.

У 1860-му році в журналі «Основи» були надруковані перші оповідання Ганни Барвінок: «Восени літо», «Лихо не без добра». Борис Грінченко назвав Олександру Куліш «поетом жіночої долі». У 1887 року у Львові в першому феміністичному альманасі України «Перший вінок», виданому Наталією Кобринською та Оленою Пчілкою, опублікували два оповідання Ганни Барвінок: «Перемогла», «Жіноче бідуваннє».

Галицький критик Микола Венгжин зазначав: «Вона живе життям народа, думає його думками, іде за ним. Ганна Барвінок – немалий талант, справжній поет жіночого горя і щастя. Вона малює нам у своїх творах яркими і зовсім природними красками вірні портрети українського жіноцтва. Вона так близько підходить до душі своїх героїнь, що й справді почуваєш, наче б вона сама жила їх життям, сумувала їх сумом і раділа їх щастям».

Останні роки життя Куліш провів на хуторі Мотронівка (Чернігівська область), який перейменував на честь дружини «Ганнина Пустинь» – зараз це обласний історико-меморіальний музей-заповідник. Олександра Білозерська-Куліш пережила чоловіка на 13 років, вона важко проживала втрату та займалась упорядкуванням архівів Куліша. Саме завдяки Олександрі світ побачив найповніше видання творів Куліша. Після смерті її поховали у Мотронівці поруч із чоловіком, якого вона кохала усе життя.

При підготовці матеріалу використані дані Вікіпедії, видання «Українки» та «Укрінформ»