Пантелеймона Куліша можна називати відомим письменником, перекладачем, мовознавцем, етнографом, видавцем, одним із засновників Кирило-Мефодіївського братства. Проте за всіма цими званнями ховається звичайна людина, яка кохала, сумнівалась, інколи чинила дурниці та була віддана українській національній ідеї.

ZAXID.NET зібрав цікаві факти із біографії творця першої української фонетичної абетки та автора першого українського історичного роману «Чорна рада». Розповідаємо про життя і таланти Пантелеймона Куліша.

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Пантелеймон Куліш походив із родини нащадків козацької старшини. Він народився у 1819 році на Сумщині, був хворобливою дитиною та пізно почав говорити – аж у два роки. Спершу хлопець навчався у дяка, закінчив 5 класів Новгород-Сіверської гімназії та був вільним слухачем Київського університету. Куліш вважав, що університетська освіта його обмежує та здебільшого займався самоосвітою.

Куліш змалечку любив малювати, намагався відтворити усе, що бачив, та часто робив замальовки різних сюжетів. Відомо про серію його малюнків «Українські гетьмани», серед яких і портрет Богдана Хмельницького.

Пантелеймон Куліш був одним із членів таємного Кирило-Мефодіївського братства, яке розвивало народну освіту, виступало за скасування кріпацтва, рівноправність мов, культур та освіти для всіх словʼянських народів. Куліша можна назвати ідейним натхненником, хоч він не часто брав участь у засіданнях братства, але листувався із братчиками. Члени братства проводили лекції, зустрічі та писали наукові праці. Зокрема Куліш підготував перший підручник з історії України для школярів «Повість про український народ» (1846).

Пантелеймон Куліш був одним із членів таємного Кирило-Мефодіївського братства

Незабаром після весілля із Олександрою Білозерською (письменниця Ганна Барвінок) Пантелеймона Куліша затримали у Варшаві, як члена Кирило-Мефодіївського братства. Його допитували близько трьох місяців, але не змогли довести його причетність до таємної організації. Це не завадило засудити його до чотирьох місяців ув’язнення.

«Був у дружніх зв'язках із усіма учасниками [товариства] й самовиношував надзвичайні думки про вигадану важливість України, вмістивши навіть у надрукованих од нього творах багато двозначних місць, що могли вселяти в малоросів думки про право їх на окреме існування від імперії», – вважала жандармерія.

Письменнику все ж вдалось скоротити термін і його відправили у заслання в Тулу. У Олександри після арешту Пантелеймона стався викидень, більше дітей у пари не було. Дружина поїхала разом із ним до Тули, де вони жили бідно. Під час заслання Куліш не сидів склавши руки та написав «Историю Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца», історичний роман «Северяки», автобіографічний роман у віршах «Евгений Онегин нашего времени».

Куліш зробив великий вклад у розвиток української мови, створивши першу фонетичну абетку (фото Укрінформ)

Важливе місце у біографії Пантелеймона Куліша займає дружба із Тарасом Шевченком. До слова, саме Шевченко був боярином (зараз це дружба) на весіллі Куліша та Олександри Білозерської.

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Після заслання та повернення Куліша до Петербурга подружжя роз’їхалось, свою дружину Пантелеймон вважав «нецікавою» та мав кілька романів. У цьому контексті треба згадати Марка Вовчка (псевдонім Марії Вілінської, у першому шлюбі Маркович). Саме Куліш вигадав для молодої письменниці цей псевдонім. Марія його зачарувала, але їхній роман не був тривалим, бо Куліш їй швидко набрид. Це чи не єдиний випадок у біографії Куліша, коли саме жінка завершила роман.

Пантелеймон Куліш є автором першого українського історичного роману «Чорна рада», у якому описується боротьба за гетьманство після смерті Богдана Хмельницького. Роман був повністю виданий у 1857 році, а перші розділи російською мовою друкував журнал «Современник» у 1845 році. Над романом Куліш працював понад 10 років, відомо про шість рукописів українською та три – російською мовою.

Наприкінці 1850-х мовознавець зробив великий вклад у розвиток української мови, створивши першу фонетичну абетку, яку ще називають «кулішівкою». Усі подальші українські правописи базувались саме на «кулішівці». До слова, у журналі «Основа» у 1961 році саме «кулішівкою» надрукували «Кобзар» Шевченка.

Пантелеймон Куліш також вперше повністю переклав Біблію українською. До справи Куліш залучив Івана Нечуй-Левицького та Івана Пулюя. Над рукописом вони працювали довгі 25 років, але Старий Заповіт згорів під час пожежі у 1885 році. Перекладати довелось усе спочатку, закінчив переклад вчений-фізик Іван Пулюй уже по смерті Куліша. Незадовго до смерті Пантелеймон Куліш опублікував дитячу Біблію у спрощеному варіанті.

Останні роки життя Куліш провів на хуторі Мотронівка (Чернігівська область), який перейменував на честь дружини «Ганнина Пустинь» – зараз це обласний історико-меморіальний музей-заповідник.

При підготовці матеріалу ми використали дані Вікіпедії, «Суспільного», видання «Межа», «BBC Україна», «Читомо».