Марію Вілінську називають фатальною жінкою, «мовчущим божеством», новаторкою, яка зробила чималий внесок в українську літературу, натхненницею Тараса Шевченка, який називав її донею. Знана під чоловічим псевдонімом Марко Вовчок письменниця народилась у збіднілій російській дворянській родині, зростала у російськомовному середовищі, але після одруження пізнавала українську мову та культуру, а у своїх творах надавала голос українським кріпакам.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти про Марка Вовчка, які можуть не розповідати на шкільних уроках.

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Дитинство Марії Вілінської, яка згодом буде відома під псевдонімом Марко Вовчок, було сповнене смутку. Вона народилась у 1833 році у збіднілій російській дворянській сім’ї, після смерті батька мати вдруге одружилась. Вітчим виявився алкоголіком та картярем, з хати зникали гроші, але найгірше – він був буйним та жорстоким. Можна знайти згадки, що у дитинстві вітчим письменниці міг взяти до рук сокиру та ганятись за Марією та її матір’ю по будинку. Матір відправила Марію навчатись до Харківського жіночого пансіонату, щоб вберегти її від вітчима.

Тітка Марії Вілінської часто організовувала прийоми, і саме на одному із них дівчина познайомилась із фольклористом та етнографом Опанасом Марковичем. Він був старшим за неї на 11 років і став її першим чоловіком. Пара побралась, коли Марії було 17 років. Опанаса Марковича називають вчителем Марії, адже саме він навчив російськомовну дівчину української.

Не можна сказати, що Марія вийшла заміж за Марковича з великого кохання. Сама письменниця після розлучення писала, що вийшла заміж не кохаючи, а тому, що хотіла «вирватися з осоружного середовища».

Портрет Марії Вілінської (Марка Вовчка)

У Марії та Опанаса народився син, якого назвали Богданом, на честь гетьмана Богдана Хмельницького. «Постарайся поводитись у таких випадках, як Богдан Хмельницький, на честь якого одержав ім’я. Він, коли міг, захищався від несправедливості, а коли був безсилий, то казав – де не вистачає вовчої шкіри, настав лисячу», – казала Марія сину.

Чому Марію Вілінську (Марко Вовчок) називають фатальною жінкою та «українською Жорж Санд»? У неї закохувались десятки чоловіків, вона притягувала їх наче магнітом. Серед її шанувальників був Пантелеймон Куліш, який називав Марію «мовчущим божеством», Іван Тургєнєв, для якого вона була «нерозгаданим сфінксом», у списку залицяльників був і Микола Костомаров. Письменницю обожнювали чоловіки та ненавиділи жінки, які постійно пліткували за її спиною. Щодо романів, то четверо із її коханих померли, з яких один вчинив самогубство, випивши ціанистий калій, а ще один потонув під час спільної прогулянки на вітрильнику.

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Марко Вовчок називали натхненницею Тараса Шевченка. Письменник дуже цінував її творчість. Він подарував Марії золотий браслет, яким вона дорожила, а також «Кобзар» з підписом «Моїй єдиній доні Марусі Маркович і рідний, і хрещений батько Тарас Шевченко». Марко Вовчок же присвятила Шевченку повість «Інститутка».

Найпопулярніша версія виникнення псевдоніма Марко Вовчок – це похідне від прізвища першого чоловіка Марії Опанаса Марковича. Автором псевдоніма є Пантелеймон Куліш, який поєднав прізвище Маркович та «вовкуватий» настрій Марії, адже дівчина була мовчазною та не тішила компанію веселими жартами.

Виникало чимало суперечок щодо авторства «Народних оповідань» Марка Вовчка, зокрема, Пантелеймон Куліш та Олена Пчілка піддавали це сумніву вважаючи, що співавтором міг бути Опанас Маркович. Олена Пчілка не могла повірити, що росіянка за короткий термін так досконало вивчила українську мову з її «найтоншими властивостями». Як ще один аргумент використовували те, що Марко Вовчок перестала писати українською після смерті Опанаса Марковича.

У своїх оповіданнях Марко Вовчок зображала трагічну долю українських жінок-кріпачок, які в тогочасному суспільстві були пригнобленими та приниженими. Цей образ посідає центральне місце в «Народних оповіданнях». Основною тематикою творчості Вовчок є трагізм життя селянства за часів кріпаччини.

Марко Вовчок мала хист до мов та знала близько 10 різних, часто спілкуючись французькою. Свого часу Марія заробляли на хліб, працюючи перекладачкою.

Репутація Марії зазнала краху після звинувачень у плагіаті. У 1870 році Марія підписала контракт із петербурзьким видавцем Сергієм Звонарьовим на видання та редагування часопису «Переклади кращих іноземних письменників». До перекладів жінка залучала інших письменників, яким спершу обіцяла гонорар у 10 рублів за аркуш, але насправді платила вдвічі менше, посилаючись на економічну скруту, хоча продажі йшли добре. Усі переклади Марія підписувала власним прізвищем.

Як виглядала Марія у останні роки життя

Серед перекладачок, яких Марія обманула із розміром зарплати, опинилась двоюрідна сестра Опанаса Марковича Катерина Керстен. Жінка просила Марію виплатити їй заборговану зарплату, але після чергових відмовок та обіцянок віддати гроші пізніше, Керстен помстилась Марії. Катерині доручили переклад казок Андерсена, але вона не виконала роботу самотужки, а вкрала уже готовий текст у Марії Трубникової й Надії Стасової. Марія нічого не підозрювала та затвердила переклад. Коли перший том вийшов друком, Катерина анонімно надіслала його справжнім перекладачкам. Яким ж було їхнє здивування, коли вона побачили свій переклад під авторством Марії Маркович. Спершу жінки не починали скандал, але коли друком вийшов другий том, брат однієї з перекладачок Володимир Стасов оприлюднив статтю у газеті, звинувативши Марію у плагіаті.

Марія всиновила свого першого онука, який народився поза шлюбом, щоб зберегти честь невістки Лізи Корнильєвої. Після народження хлопчика син Марка Вовчка Богдан із Лізою таки одружились, а їхню другу дитину усі вважали первістком.

Другим офіційним чоловіком Марії був Михайло Лобач-Жученко. Перед смертю вона попросила чоловіка: «Якщо не судиться мені лежати поряд із Шевченком, поховай мене під грушею у нашому саду». Марко Вовчок померла від раку мозку, а свої останні роки доживала в містечку Нальчик, що на Кавказі.

При підготовці матеріалу використовувались дані Вікіпедії, «Українського тижня», 5 каналу, проєкту «Всеосвіта», «Газети по-українськи», Українського інституту нацпам’яті, проєкту «Ген українців» із YouTube-каналу Ірини Фаріон.