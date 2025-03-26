28 років – це доволі небагато, дехто зараз у цей час лише шукає сенс життя. Саме стільки прожив Василь Симоненко і, попри молодий вік, встиг увійти в історію. Поет-бунтар, журналіст, романтик, борець за правду та навіки закоханий у рідну країну, яку він описував у віршах. Симоненко любив справжню Україну, «бунтівну» та не ідеальну. Він писав, що ненавидить «шаровану» Україну, якою вона виступає у російській ідеології в образі меншого брата.

ZAXID.NET зібрав 15 цікавих фактів про легендарного поета Василя Симоненка та розповідає про його життя та творчість, дитинство та кохання, яке теж було не ідеальним.

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Василь Симоненко народився у селі Біївці на Полтавщині (не плутати з однойменним селом, яке описане у «Кайдашевій сім’ї»). Хлопчик ріс без батька, він сам писав, що у нього була тільки мати і сивий дід. Письменник Олесь Гончар згадував, що дитинство Симоненка було «скупе на ласку». Уже в юному віці Василь був наполегливим та спраглим до знань. На дорогу до школи та додому у шостому класі тоді ще юнаку доводилось долати 18 км.

Журналістом Симоненко закохався у Людмилу Півторадні, яка працювала звичайною кур’єркою у газеті на Черкащині. У спогадах знайомих поета згадується, що дівчина була «звичайною» та не виділялась вишукаю вродою, однак вона одразу сподобалась Симоненку. За кохання Людмили, яку він ніжно називав Люся-малюся, Василю довелось змагатись зі своїм товаришем.

Цікавий факт, що для Людмили Василь Симоненко власноруч приготував трояндове вино. Рецепт цього вина пригадав журналіст Микола Сніжко. Потрібно було руками перем’яти із цукром пелюстки троянд, а коли вони пустять сік, то додати воду і чекати поки «заграє». Своє вино Симоненко назвав «Симоне», а Людмилу – Люсьєн. Поет обіцяв щовесни готувати дружині вино, щоб «закріпити результат».

Василь Симоненко не любив писати листи, але часто надсилав їх дружині із відряджень. Збірки його листів розійшлись на безліч романтичних цитат, оскільки практично у кожному із них він зізнавався Люсі у коханні та «цілував її». Пропонуємо переглянути перелік найромантичніших цитат із листів Симоненка дружині.

Василь Симоненко із сином та дружиною (фото із сайту «Спільноти Василя Симоненка»)

Сімейне життя Симоненка не було ідеальним. Він часто їздив у відрядження та не був поруч із дружиною та сином. Людмила сердилась через його відсутність та звинувачувала у романі на стороні. Вона також не поділяла творчість чоловіка. Людмила якось жалілась подрузі: «Думала, що він на хліб зароблятиме‚ а вийшло – якісь віршики пише. З глузду з’їхав – ночами сидить і пише».

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Щодо захоплень та романів, то подейкували, що Симоненко задивлявся на Ліну Костенко, але найбільше згадок було про нібито роман із Ніною Черняк. Колись ще молодим дівчам Ніна принесла Симоненку свій зошит із віршами, вони були ще слабенькі, тож поет їх трішки вдосконалив та порадив Ніні взяти псевдонім, який сам вигадав – Принцеса Діана-Рене. Чутки про роман між Василем та Ніною залишають лише чутками. Сама Ніна Черняк запевняла, що Василь любив її лише як «сестру та друга».

Фото із сайту «Спільноти Василя Симоненка»

Цікаво, що саме до Ніни Черняк Василь вперше промовив фрагмент свого вірша «Ти знаєш, що ти – людина?». Вони зустрілись на вулиці, дівчина плакала, а Василь її втішав, промовивши: «Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це чи ні?...». Після цього вона побачила вірша у газеті. Ніна згадує, що у той момент була у відчаї і ці рядки врятували їй життя.

Симоненко ненавидів брехню, працюючи журналістом, він не міг донести усю правду через цензуру, тож самвидав був для нього, як ковток свіжого повітря. Він був учасником Клубу творчої молоді разом із однодумцями: Ліною Костенко, Іваном Драчем, Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Вінграновським, Євгеном Сверстюком. Саме з ініціативи учасників цього клубу розпочався пошук місць масового захоронення жертв сталінських репресій.

Саме шістдесятники, серед яких і Василь Симоненко, відкрили правду про Биківню – зараз національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій 1937-1941 років.

Фото із сайту «Спільноти Василя Симоненка»

На Симоненка справило велике враження, коли на галявині Биківнянського лісу він побачив хлопчиків, які грали у футбол людським черепом, напханим соломою, ще два черепи позначали їм межі воріт. Василь Симоненко ініціював написання меморандуму до місцевої влади з вимогою оприлюднити місця масових поховань і перетворити їх у національні місця скорботи та пам’яті.

У 1962 році, у тому ж році, коли Симоненко з однодумцями направили листа до влади після побаченого у Биківнянському лісі, поета жорстоко побили. Його заарештували на вокзалі після буденної суперечки із місцевою буфетницею. Товариші поета змогли розшукати його в міліцейській камері аж за 30 км від місця затримання. Симоненко показував синці на тілі, розповідав про побиття та говорив, що відчув наче щось обірвалось всередині. Після цього випадку у поета почались серйозні проблеми із нирками. Версії про ймовірні причини затримання різні, зокрема Віктор Онойко писав, що до цього міг бути причетний Микола Хрущов, про якого бунтар Симоненко написав вірша.

За життя Василя Симоненка мало друкували, він був відомий у певних літературних колах. У нього вийшли друком лише казка «Цар Плаксій та Лоскотон» і збірка поезій «Тиша і грім». Своєю самвидавною творчістю Симоненко увійшов в історію, як борець за державний та культурний суверенітет України.

Офіційною причиною смерті поета, який прожив лише 28 роки, був рак. Проте жорстоке побиття працівниками міліції пришвидшило його смерть.

Перед смертю Василь Симоненко встиг написати листа і його єдиним проханням було допомогти матері, яка самотужки його ростила. Вони з Людмилою забрали її до себе та разом жили у квартирі із сином Олесем. Симоненко писав: «перший день моєї смерті, буде першим днем злиденного життя моєї мами» та просив цього не допустити, виділивши їй грошову допомогу.

Дружина Симоненка через рік після його смерті вдруге одружилась, загалом після смерті поета вона була одружена двічі.

При підготовці матеріалу використано дані Вікіпедії, «Спільноти Василя Симоненка», «Освіторії», «Суспільного», Українського інституту нацпам’яті.