Шістдесятника Василя Симоненка називають поетом національної свідомості та одним з найбільших романтиків в українській літературі. Він дуже тонко описував свої почуття, а збірки його листів до дружини Людмили, яку він ніжно називав Люся-малюся, розійшлися на цитати.

Історія кохання поета не була безхмарною, у своїх листах до дружини він часто сердиться, що вона йому не відповідає, але пише їй ніжно: «Цілую твої пальчики, щоб вони скоріше взялися за ручку і написали мені хоч двоє слів».

Розповідаємо історію кохання поета та публікуємо найромантичніші цитати з його листів до дружини.

Історія кохання Василя Симоненка

Василь Симоненко один із знакових поетів в українській літературі. Журналіст із Полтавщини категорично не сприймав брехню та усім серцем любив матір, дружину та Україну. У своїх віршах він писав: «Нехай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю…».

Зі своєю майбутньою дружиною Людмилою Півторадні Василь Симоненко познайомився у редакції газети «Черкаська правда», де дівчина працювала кур’єркою. Вона зачарувала не лише молодого журналіста, а й його приятеля – Станіслава Буряченка, тому за прихильність дівчини довелось конкурувати. Перше зізнання у закоханості Симоненко зробив раптово, під час розмови він сказав: «Люся, Люся. Я боюся, що влюблюся!».

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Знайомі поета згадують, що для своєї коханої Симоненко самотужки приготував трояндове вино. Журналіст Микола Сніжко розповідав, що робити цей напій Василь навчився під час відрядження у Тальне, де почув легенду про садівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Василь Симоненко купив велику корзину троянд, приготував із них вино та пригостив Людмилу. До вина Василь додав дрібку кохання і зміг причарувати дівчину, пообіцявши щовесни робити трояндове вино, що «закріпити успіх».

Василь Симоненко із сином та дружиною (фото із сайту «Спільноти Василя Симоненка»)

Василь Симоненко одружився у 22 роки, згодом у подружжя народився син Олесь. Свою дружину поет називав ніжно Люся-малюся, а коли вона сердилась через його відрядження та довгу відсутність, то «цілував її листами». Дружина не завжди поділяла творчість Симоненка і скаржилась подрузі: «Думала, що він на хліб зароблятиме‚ а вийшло – якісь віршики пише. З глузду з’їхав – ночами сидить і пише».

У листах Симоненко розповідав про побутові речі, називав дружину «нечемною» та щоразу зізнавався у коханні. Наводимо фрагменти кількох листів поета, які оприлюднені на сайті «Спільноти Василя Симоненка».

Найромантичніші цитати з листів Симоненка до дружини:

«Люся! Я вже встиг солідно скучити за тобою. Всі дівчата в темно-голубих пальтах здалеку чомусь дуже похожі на тебе, а зблизька – ні. Жаль. Люблю тебе дико. Ніколи ніхто так ще не морочив мені голови. На папері цілуватися не дуже смачно, але я цілую мою маленьку Люсю мільйон разів. Губи не заболять – не бійся».

***

«Люба Малюсю, ти, мабуть, про мене ніколи не думаєш, бо мені щось не ікається. Якщо ця прикмета вірна, то ти, певне, вважаєш мене своїм найлютішим ворогом. Тобі повинно ікаться з ранку до вечора, з вечора до ранку. Бо ти завжди зі мною, бо «в душу світять сині-сині очі, мов фіалки перші навесні».

***

«Під кінець листа висловлю своє обурення з того приводу, що на конверті вимушений писати не Симоненко, а Півторадні Людмилі. Приїду – обов’язково вкушу за вухо. Відповідь шли обов’язково. Цілую в носа. Твій Симон, Синьйора».

***

«Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю – дуже скучив. Тимчасово на два дні зупинився в Юрки; завтра пошвендяю в гуртожиток. Точно повідомити тобі, коли приїду, зараз не можу, бо ще не ясно, коли будемо підписувати призначення і коли засідатиме кафедра, де я захищатиму свою наукову працю, яку зараз, до речі, ще тільки доводжу до кондиції. Уявляю, як ти радуєшся, що вередливий чоловік може зайвий день побути в Києві.

Маленький тигре, якби міг, то сьогодні б не писав тобі цього непотрібного листа, а з’явився б власною персоною. Чесно кажучи, коли їхав від тебе, то побоювався, що по парубоцькій привичці ще буду кидати на дівчат ласі погляди, але боявся даремно. Тепер для мене існуєш тільки ти. От. Ясно, смугаста? Якщо не подобається тобі, то пожалійся в міліцію».

Фото із сайту «Спільноти Василя Симоненка»

***

«Шукав хороших відкриток з гарними квітами, щоб написати на них вірші, але нічого путнього не знайшов. А поганих відкриток послати тобі не можу. Краще вже написати їх на звичайному папері. Тільки ти не ображайся, якщо вірш не сподобається, я ж не Шевченко. Пишу, як умію

Нехай слова ці скучні і бездарні,

Та як мені не написати їх —

Я в них прийду до тихої друкарні

І буду знову втоптувати сніг.

І буду знов у вікна заглядати,

Брехати, що не холодно мені

Твої нечутні кроки впізнавати

В морозній монотонній тишині.

І цілуватися в провулку до безтями…

Чого б тепер я тільки не віддав,

Щоб тільки знову все було так само,

Як я у вірші цьому пригадав.

Щоб знов були ті суперечки марні,

Щоб від кохання знову я дурів…

Нехай слова ці скучні і бездарні,

Та я їх кров’ю власною зігрів!

Мила моя дівчинко! Не будь дуже суворим критиком і не лай нещасного поета за незграбність. Я ж так старався. Я так люблю тебе, що навряд чи можна знайти повноцінні слова, щоб передати це».

***

«Малюсю, не будь дитиною і до вагітності постався серйозно. Я не прошу, а наказую тобі жити не самим зеленцем. Чесне слово, коли приїду, то годуватиму, мов гуску.

За те, що листи сухуваті, – не ображайся. Я солдат, і писати все, що в голову збреде, не можу. Устави забороняють. Скажу тобі щось таке секретне, аж гульк – ти виявишся агентом міжнародного імперіалізму. Правда, я зараз знаю стільки ж військових таємниць, як і 20 років тому, але мене однак зобов’язують їх оберігати. Для мене це не важко: не треба особливої пильності, щоб не видати те, чого не знаєш.

Час у мене обмежений, вибачай, що все так куцо і нудно. Ти ж знаєш, що я взагалі багато писати і говорити не люблю. Це тільки ради тебе так стараюся. Після таборів, напевне, затримаюся в університеті днів на два, поки одержу диплом і знімуся скрізь з обліку.

Скучив я за тобою, як завжди, більше, ніж ти за мною, хоч ти і дурненька. Але говорити про це не буду, щоб ти не задрала свого носика. Він у тебе й так вгору стоїть.

У військовій формі я дуже потішний. Завтра, очевидно, зніму з себе копію в фотоательє, і ти матимеш можливість нареготатися досхочу над своїм воякою. Курю жахливо, ще більше, ніж вдома. Якби ти була тут, мабуть, уже не раз би влаштувала з цього приводу сімейний скандал на півгодини.

Моя маленька вертихвістко, люблю тебе, тебе одну-єдину — маленьку, милу дівчинку мою».

***

«Чому ти цілуєш мене крапками? Соромишся? А я ні, і цілую мою одну-єдину, мою дорогу Малюсю мільйон разів. З голови до п’ят. Люблю. Рахую хвилини до зустрічі.

Твоя полтавська Галушка».