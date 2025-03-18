19 березня свій 95 день народження святкуватиме визначна та безкомпромісна поетеса Ліна Костенко, чиї твори зачаровують та не втрачають актуальності крізь роки. Залізна жінка, геній слова, жива легенда – як тільки не називають її.

Вона брала активну участь у дисидентському русі в радянські часи, їздила у експедиції в Чорнобильську зону після аварії на ЧАЕС, має чимало відзнак та відмовилась від звання Героя України заявивши, що не носить політичну біжутерію.

Напередодні свята ZAXID.NET розповідає цікаві факти із життя Ліни Костенко. Яким було перше кохання поетеси, з якими труднощами вона стикалась у житті та як Костенко допомагає війську під час повномасштабної війни?

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Стосунки з одруженими

Ліна Костенко із юності була не лише освіченою та свідомою, а й зачаровувала своєю вродою. Під час навчання у Московському літературному інституті вона познайомилась із студентом, який став її першим коханням – це був поляк Єжи-Ян Пахльовський. Хоч їхній шлюб і не був тривалим, але завдяки цьому союзу Ліна Костенко народила першу дитину – доньку Оксану Пахльовську.

Портери Ліни Костенко у 18 та 31 рік. Фрагмент із книги «Ліна Костенко» В’ячеслава Брюховецького

Другим кохання Ліни Костенко був старший на 20 років Аркадій Добровольський. Вони разом працювали на кіностудії Олександра Довженка, але їхні стосунки засуджувало суспільство через те, що Добровольський був одруженим. У цей період, все ще у стосунках із Добровольським, Ліна зустріла своє третє та велике кохання Василя Цвіркунова.

Цвіркунов познайомився із Костенко у 1963 році і на той час мав дружину та дітей, тож закоханні піддавались критиці та осуду. Пара все ж змогла узаконити свої стосунки й народила сина – Василя Цвіркунова молодшого. Згадки про стосунки Цвіркунова та Костенко здебільшого щасливі. Попри ампутацію ноги та важке поранення, яке Цвіркунов отримав на фронті, вони з Ліною Костенко об’їздили усю Україну, розділяючи ще одну велику любов – до подорожей. Подружжя прожило разом 25 років, до смерті Василя Цвіркунова.

Поетеса із сином та чоловіком Василем Цвіркуновим. Фрагмент із книги «Ліна Костенко» В’ячеслава Брюховецького

Про романтичне життя Ліни Костенко відомо не багато. Дмитро Павличко згадував, що поетеса вела самітницький спосіб життя. Він із трепотом розповідав, що 60 років зберігав коробку сірників, які купив для Костенко у 50-х роках. За словами поета Миколи Сома, свого часу у Ліну Костенко був закоханий Василь Симоненко. Сом жив із Симоненком у одній кімнаті в гуртожитку та згадував, що той часто задивлявся на Ліну.

«Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на п'ять років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах - справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: "Мене нагородила поглядом Косталіна», - пригадував Микола Сом.

Заборона друку на 16 років

За активну позицію та підтримку українських дисидентів твори Ліни Костенко забороняли друкувати протягом 16 років. Проте вимушене мовчання не змусило письменницю перестати творити. Саме у цей період Костенко написала відомий історичний роман у віршах «Маруся Чурай», який побачив світ лише через шість років після написання.

Чому ж Ліна Костенко отримала заборону друку? Починаючи із 1961 року її звинувачували у «аполітичності». У той рік відмовились знімати фільм за сценарієм «Дорогою вітрів», а у 1963 році дві її книжки через цензуру зняли з друку та верстки. Поетеса, творчість якої не цінували в України, публікувала свої вірші в чехословацьких журналах та польських газетах, на Батьківщині вірші Костенко можна було побачити лише завдяки самвидаву.

Ліна Костенко була активною учасницею руху шістдесятників, попри усі труднощі, вони боролись за українську мову та культуру. У знак протесту проти арешту української інтелігенції у 1965 році Ліна Костенко підписала лист-протесту до ЦК КПУ та ЦК КПРС. Костенко була присутня на суді над майбутніми дисидентами Михайлом Осадчим і Мирославою Зваричевською у Львові, яких звинувачували у «антирадянській діяльності». Під час суду над братами Горинями поетеса кидала їм квіти.

Експедиції у Чорнобильську зону

Через кілька років після аварії на ЧАЕС (Чорнобильській атомній електростанції), яка трапилась у 1986 році, Ліна Костенко почала долучатись до етнографічних експедицій для збереження спадщини Полісся. Вона розповідала про Чорнобильську зону у своїй творчості та під час рідких зустрічей із пресою, називаючи «скарбами української атлантиди» кожну фотографію та рушник, які залишили після себе місцеві мешканці.

Ліна Костенко у Чорнобильській зоні (фото «Українського тижня»)

«Село Залісся мертве. Зима, вибиті вікна, підлога у хаті вкрита льодом, але під тим льодом лежать фотографії людей, які тут жили до аварії. І я рукою у такій чорній рукавиці розтираю той лід. Раптом мені стає моторошно. Що я тут роблю? – запитую я себе. Я ж обличчя свого народу з-під льоду видобуваю у той час, коли нікому це не потрібно!», – розповідала Ліна Костенко про поїздки у Чорнобильську зону.

Як Ліна Костенко відмовилась від звання «Героя України»?

У 2005 році поетеса відмовилась від звання «Героя України», яке їй хотів вручити президент Віктор Ющенко. Фраза поетеси про те, що вона «не носить політичної біжутерії» стала крилатою. Як згадувала Ірина Геращенко, яка тоді очолювала пресслужбу президента, вони з Ющенком приїздили додому до Ліни Костенко.

«Під квартирою стояв хлопець з пресслужби з червоними вухами, і трясущимися руками. "Вона не відкриє", – прошепотів він. Ющенко подзвонив ще раз: "Дорога Ліна Василівно, це Ющенко!" Двері відкрилися, на порозі стояла Ліна Костенко, вона дозволила президенту і мені зайти. Я й досі пам'ятаю кожну хвилину перебування в квартирі, де фото дорогих і важливих в її житті людей, нашу розмову, яка почалася з сурової виволочки за те, що хлопець, який трезвонив у двері до Ліни Василівни, говорив російською. "Він зі спецслужб, він співпрацює з ними, я їх знаєте скільки перебачила, я їх наскрізь бачу". Вона як в воду дивилася, бо цей хлопець дійсно був "непростий", Ліна Василівна чітко відфільтрувала», – згадувала Ірина Геращенко.

Ліна Костенко відмовилась від звання «Героя України», сказавши, що «поетам для спілкування з народом потрібно лише слово».

Життя під час війни

Дитинство Ліни Костенко минуло у часи Другої світової війни, а на старості поетеса проживає повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Із 2014 року Ліна Костенко долучається до волонтерських ініціатив: передавала гуманітарну допомогу та допомагала у військових зборах. Видавець та директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович розповідав у інтерв’ю «Освіторії», що ще у 2015 році Ліна Костенко передавала в зону АТО гуманітарну допомогу та збірки своїх поезій зі словами підтримки. У 2018 році поетеса-шістдесятниця підтримала відкритий лист на підтримку засудженого в Росії Олега Сенцова.

Ліна Костенко на свій 94 день народження разом із видавцем Іваном Малковичем (фото «А-ба-ба-га-ла-ма-га»)

Під час повномасштабної війни Ліна Костенко долучалась до військових зборів, зокрема підписала 10 своїх книг для розіграшу у рамках збору грошей на купівлю комплексу БПЛА «Фурія» для одного з підрозділів розвідки. Її видавець Іван Малкович розповів, що за два дні вдалось зібрати близько чотирьох мільйонів гривень і Ліна Костенко була дуже щаслива.

Під час підготовки статті були використані матеріали Вікіпедії, «Суспільне. Культура», «Газети по-українськи», «Освіторії», «Радіо Свободи» та «Укрінформу».