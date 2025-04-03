3 квітня виповнюється 107 років від дня народження Олеся Гончара

3 квітня народився Олесь Гончар, письменник, який зумів втриматися на плаву за радянської влади, навіть отримував премії та нагороди, водночас отримував листи із погрозами за відмову писати замовні хвалебні твори. Його «Собор» 20 років був заборонений. «Нова українська школа» розповіла цікаві факти про Олеся Гончара на основі бесіди з племінницею Вірою Сесь, директоркою Літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара в Сухій (Полтавщина) Тетяною Бондаревською та кураторкою Музею-садиби письменника в Ломівці (Дніпропетровщина) Наталією Щербак.

Читайте цікаві факти про те, як письменник відповів, коли йому сказали написати «замовний» роман про УПА, хто перехоплював листи і телеграми з погрозами письменнику та за яких обставин Гончар писав свої твори.

Олександр Біличенко чи Олесь Гончар?

Справжнє ім’я – Олександр Біличенко. Народився в селищі Ломівка (передмістя Дніпра). Мама померла, коли синові не було двох років. Хлопчика на виховання забрав дядько Гаврило в село Суха на Полтавщині.

Батьки Олеся Гончара і його старша сестра Олександра (фото «Полтавської хвилі»)

Виховували його дідусь та бабуся. Бабуся Пріся, хоч і була неписьменною, але розповідала багато історій та оповідок малому Олесеві. А він змалку тягнувся до книжки. «Без неї, певно, я не став би письменником… її вплив на мій розвиток був величезний, і потім, у найважчі хвилини життя, я згадував її», – писав про бабусю Олесь Гончар.

Коли Сашко пішов у школу, дядько записав його на своє прізвище – Гончар, а ім’я Олесь з’явилося, щоб розрізняти з ще одним Сашком – однокласником.

«Ще до школи дядько Гаврило навчив його читати й трішки писати. У родині вирішили, що в місті буде більше можливостей для навчання. І надумали познайомити хлопця з батьком, хоч той жодного разу не провідував сина, відколи його забрали з Ломівки в Суху. Рідні думали, що тато, побачивши, який гарний хлопець росте, вирішить залишити його в себе та віддати в школу в Дніпрі», – розповідає директорка музею Гончара в Сухій.

Хата у Сухій, де виріс Олесь, а нині працює музей (фото з Вікіпедії)

Однак зустріч була холодною. Батько не обійняв сина, нічого не запитав. Він одружився з двоюрідною сестрою покійної дружини, у другому шлюбі теж були діти. У 1941 році, під час Другої світової, батько загинув під час авіанальоту на Ломівку. Олесь залишився на дівочому прізвищі матері.

Фронт, поранення і романи про війну

Олесь Гончар вчився в Харківському технікумі журналістики та Харківському університеті. Перші студентські твори – «Черешні цвітуть» та «Іван Мостовий».

Щороку приїжджав до родичів у Суху. «Був випадок, коли Олесь Терентійович гостював у бабусі та повів односельців у кіно безплатно, бо на той час квиток коштував дорого – 5 копійок. Не кожен міг собі це дозволити, а він витратив свій гонорар на квитки в кіно», – розповідає Тетяна Бондаревська.

У Другу світову разом з однокурсниками пішов добровольцем на фронт, двічі отримав поранення і рік провів у полоні. Цей досвід описав в романі «Людина і зброя», «Прапороносці» та збірці «Фронтові поезії».

Олесь Гончар (праворуч внизу) з бойовими побратимами (фото НУШ)

Сестра жила у Ломівці, вперше вони побачилися після тривалої розлуки в 1935 році, вдруге – в 1938. Її будинок німці підірвали під час відступу. Чоловік сестри Гаврило відбудував хату зі зруйнованого матеріалу з двома маленькими кімнатами. Одну з них виділили Олесю: принесли стіл та стілець, зробили із лантухів сіна постіль, накрили білим простирадлом, а вкривався письменник шинеллю.

«У листопаді 1945 року мама бігала зустрічати на вокзал брата, але повернулася додому сама. Каже, чи не впізнала, чи не приїхав. Коли ж відчиняються двері й заходить чоловік у формі. Тоді я здогадалася, що це мій дядько, і фактично вперше з ним зустрілася», – пригадує племінниця Гончара Віра Сесь.

Олесь Гончар писав твори ночами. Тоді ще не було електрики – користувався гасовою лампою, а потім карбідкою. Доки Олесь жив у сестри, написав трилогію «Прапороносці», першу частину роману створив за два тижні. Над «Прапороносцями» він працював три роки, а після них за майже 30 років написав 8 романів. Його твори переклали 67 мовами.

Будинок сестри у Ломівці (фото з Вікіпедії)

Згодом, коли Олесь Гончар вже мав свою сім’ю і до сестри навідувався в гості, вони любили сидіти в саду біля груші й співали пісень. А Олесь найбільше любив «Ой, чий то кінь стоїть».

Однокурсники відвернулися, крім однієї дівчини

Після війни Олесь Гончар вступив до Дніпропетровського державного університету на філологічний факультет. До університету ходив пішки 12 км з дому сестри. Взимку переходив Дніпро по льоду, а влітку плив човном.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

У Дніпрі Олесь Гончар познайомився зі своєю майбутньою дружиною Валентиною Малою. Вони жили по сусідству, але зустрілися в університеті. Знайомство з нею пов’язують із новелою «Модри Камень» – про історію кохання радянського солдата до іноземки. Вона написана на основі біографічних подій, симпатії Олеся до словачки Юлії. Критики не схвалили тему твору і погрожували автору відрахуванням з університету.

«Через критику новели він не ходив на навчання в університет три дні. Пішов у якесь село і спав у скирті. Місцеві жінки приносили йому молоко, хліб. Потім він повернувся, і все потихеньку затихло», – каже Наталія Щербак.

Після цього випадку однокурсники почали сторонитися Олеся, крім однієї дівчини, яка згодом стала його дружиною. Але на той час Валентина зустрічалася з іншим хлопцем, разом із ним готувалася до іспитів. Вона пригадувала, що дівчата в університеті закохувалися в Гончара, хоч і розуміли, що їхні сподівання на взаємність марні.

«В один із таких днів я з подругами стояла на університетському подвір’ї, щось ми там жваво обговорювали, сміялися, і раптом до нас підходить він, Олесь. А ввечері ми вже зустрілися… Це було щось досі незвідане… У душі загорілися іскри… мене пройняли, пронизали наскрізь струми найвищої напруги», – пригадувала дружина.

Валентина і Олесь Гончарі (фото «Полтавської хвилі»)

Дружина була його секретаркою. До обіду друкувала його твори, а по обіді займалася хатніми справами. Біографи кажуть, що саме Валентина оберігала Олеся Гончара від інтриг та грізних листів. Вона перехоплювала такі листи та телеграми, щоб вберегти чоловіка від зайвих хвилювань. Хоча він їх не боявся.

«Вам нічого не залишається, крім як пустити кулю в лоб»

На початку 1960-х Олесь Гончар захищав шістдесятників, відмовився критикувати «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби, відстоював Василя Симоненка, Ліну Костенко, Григора Тютюнника, Юрія Яновського. А коли вийшов друком його «Собор» (1968), почалися цькування і його.

Роман вийшов накладом 115 тисяч примірників. У ньому йшлося про збереження національної пам’яті, охорону історичної та культурної спадщини. Радянські партфункціонери побачили у романі «очорнення радянської дійсності», наклеп на «людей праці – чудових радянських трудівників», а також «замилування старовиною». Роман заборонили друкувати надалі. На 50-річчя письменник отримав телеграму з текстом «Вам зараз нічого не залишається, крім як пустити кулю в лоб».

У продовження теми роману «Собор» – берегти історичну та культурну спадщину – 1987 року Олесь Гончар став одним із засновників Українського фонду культури, першої неурядової благодійної організації в Україні.

Сайт «Полтавська хвиля» повідомив, що представники української діаспори тричі номінували «Собор» на Нобелівську премію у 1990-х роках.

Подружжя Гончарів і собор з його роману (фото «Полтавської хвилі»)

Коли Олесю Гончару запропонували написати «так, як треба» роман про Українську повстанську армію, він відмовився і відповів: «Правду ви мені все одно не дасте написати, а неправду – не хочу!».

Радянський депутат шести скликань

Попри цькування за творчість, Олесь Гончар очолював Спілку письменників, був депутатом Верховної Ради СРСР шести скликань. Завдяки його депутатській діяльності на Херсонщині, яка його й обрала, вдалося зберегти від закриття школу меліорації в Таврійську, збудувати школу в Голопристанському районі та лікарню у Високопіллі, прокласти дорогу між Бериславом та Великою Олександрівкою. Гончар не любив чиновників, міг позаочі назвати котрогось «мурлом».

Він перечитував усі листи від виборців, а що треба було зробити у відповідь на них, виконувала дружина Валентина. Тому херсонці найпотужніше виступили на захист та підтримку Олеся Гончара під час «антисоборної» кампанії.

Дружина згадувала, що Олесь був людиною не меркантильною, щедрою, часто дарував їй троянди. З кожного відрядження привозив якийсь подарунок, хоч часто помилявся з розміром.

«Однокурсники називали його останнім романтиком епохи. На першому місці в нього була людяність, всесвітня любов. Він усе життя вірив у людей і любив їх. Так сильно, що міг усе прощати. Його однокласник, яким Олесь опікувався під час хвороби, в 1968 році збирав під дворами підписи під кляузою на Гончара. Він про це знав, але прощав. І його твори теж вчать, що людина інтелектуально росте, змінює свої погляди, але вірить у доброту, порядність, і в те, що переможе правда», – каже Тетяна Бондаревська.

Пам’ятник Олесю Гончару у Києві (фото з Вікіпедії)

Олесь Гончар підтримував студентську Революцію на граніті в 1990 році. В Українському інституті національної пам’яті розповідають, що серед молоді, яка тоді протестувала, була онука Гончара Леся. Щоби висловити свою солідарність із протестувальниками, Олесь Гончар написав заяву про вихід з комуністичної партії, до якої вступив на фронті: «Тоді я хотів умерти за партію, а тепер не хочу!».

Також він позитивно сприйняв ідею референдуму про українську незалежність, розповідають біографи. Письменник казав, що для кожного українця референдум стане тестом, який покаже, наскільки громадяни зуміли вичавити із себе тоталітаризм. А після референдуму на сесії Верховної Ради України 1 грудня 1991 року саме Олесь Гончар проголосив результати. Також він був серед депутатів першого демократичного скликання у 1990-1994 роках.

Через 10 років після смерті у 1995 році йому присвоїли звання Героя України.