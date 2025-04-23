Всесвітній день книги та авторського права відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. З цього приводу пропонуємо прекрасні екранізації сучасних бестселерів, українських та закордонних. І хоча поціновувачі доброї літератури часто мають претензії до втілення їх улюблених героїв на екрані, ми знайшли екранізації, які не поступаються літературному твору.

Україна

«Віддана»

2020, режисерка – Христина Криволап (на головному фото)

«Віддана» – романтично-фантазійна стрічка за мотивами роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія».

Події картини відбуваються в Станіславові (сучасний Івано-Франківськ) на зламі 19 та 20-го століть. У центрі розповіді опинилися складні стосунки між служницею Стефанією Чорненько та панянкою Аделею Анґер. Історія починається з пожежі, у якій лікар Анґер втрачає дружину, але йому вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю та доньку хатніх робітників Стефанію. Лікар вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років. Дівчата виросли, але залишилися нерозлучними, хоча Аделя тепер заміжня. Стефа ж веде господарство. Вони досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги чи служниця та господиня. Їх стосунки – це історія любові-ненависті, вони ревнують, інтригують, сваряться, але не можуть одна без одної.

Головні ролі у фільмі зіграли Маріанна Янушевич (Стефа), Алеся Романова (Аделя) та Роман Луцький (Петро). Також у картині з’являються балерина Катерина Кухар, відомі українські акторки Ірма Вітовська, Ада Роговцева та Наталія Васько. У несподіваній ролі постала дуже цікава молода акторка Марина Кошкіна. З’явився на екрані, хоч і не надовго, письменник Юрій Андрухович. До фільму не увійшли деякі сюжетні лінії роману, деякі речі, навпаки, з’явилися.

«Я і Фелікс»

2022, режисерка – Ірина Цілик

Фільм розповідає про дорослішання у непрості 90-ті, про брак уваги, про поламаного війною чоловіка. Поставлений за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха «Хто ти такий?» фільм насправді не говорить на якусь одну тему. Він про все відразу, він глибокий та багатошаровий, простий та багатоскладовий водночас.

Події фільму відбуваються у 90-х роках в Черкасах. Родина намагається вижити. Тимофій росте без особливої уваги. Одного дня бабуся приводіть у дім нового бойфренда Фелікса, ветерана війни в Афганістані. Між Тимофієм і цим поламаним та водночас колоритним чоловіком зав’язуються своєрідні родинні стосунки.

Роман Чеха став книгою року ВВС, а фільм зібрав чимало нагород на міжнародних фестивалях.

«Сірі бджоли»

2024, режисер – Дмитро Мойсеєв

«Сірі бджоли» поставлені за романом Андрія Куркова, виданим у 2018 році російською мовою. Українською його переклала Катерина Ісаєнко. Роман увійшов до списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker і перекладений на англійську, німецьку, французьку, данську мови.

У селі Мала Староградівка, яке розташоване в так званій сірій зоні, залишилися жити лише двоє: 49-річний пенсіонер Сергій Сергійович і його колишній однокласник Пашка. І вони, маючи абсолютно протилежні погляди на життя, змушені миритися, хоча до одного заходять в гості українські військові, а до іншого – сепаратисти.

Головна турбота Сергійовича – як і куди з настанням весни відвезти подалі від війни своїх бджіл. Відвезти туди, де не стріляють, щоб згодом у меду не було присмаку війни. Зібравшись у дорогу, бджоляр і сам поки не уявляє, які випробування чекають на нього і на його бджіл. Після не зовсім вдалої зупинки біля Запоріжжя він вирішує їхати з бджолами до Криму, до татарина, з яким познайомився понад двадцять років тому на з'їзді бджолярів. Він навіть уявити собі не може, що проведене в Криму літо навчить його не довіряти не тільки людям, а й власним бджолам.

Таким є синопсис роману. Фільм змінює сюжет, залишаючи двох героїв в рідному селі, змінюючи таким чином і фінал (доволі несподіваний і водночас логічний). Таким чином Мойсеєв екранізує лише першу частину фіналу. І це рішення виглядає вдалим, картина цілісна, а побутові дрібниці та звичні неспішні діалоги підносять ці кілька днів життя у сірій зоні до рівня високої драми.

Фільм переміг на Одеському МКФ, чекаємо у прокаті.

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Світ

«Усюди жевріють пожежі»

Little Fires Everywhere, 2020

Екранізація однойменного роману Селесте Інґ 2017 року, яка досліджує теми ідентичності, правди і брехні та нездоланної сили материнської любові. Події мінісеріалу відбуваються в містечку Шейкер-Хайтс у штаті Огайо.

Різ Візерспун грає Елену, матір ідеальної родини Річардсонів, життя і доля якої різко змінюється з появою загадкової Мії (Керрі Вошингтон) та її доньки Перл (Лексі Андервуд). Починається мінісеріал відразу з кульмінаційного моменту: будинок Річардсонів палає, і, очевидно, хтось підпалив його зсередини. А далі протягом восьми серій ми намагаємося зрозуміти, як таке могло статися. Цікаво, що Різ Візерспун в реальному житті веде власний книжковий клуб та часто знімається в екранізаціях книжок сучасних авторів.

«Щиголь»

The Goldfinch, 2019

Екранізація бестселера Донни Тартт «Щиголь», який у 2014 році був відзначений Пулітцерівською премією. Фільм триває майже дві з половиною години. Саме у такий солідний хронометраж режисер Джон Краулі намагався втиснути вісімсот сторінок тексту, купу подій, героїв та років. 50-річний ірландець Краулі відомий насамперед завдяки фільмам «Хлопчик А» та «Бруклін».

«Щиголь» – історія юного Теодора Деккера, який втратив матір під час теракту в Метрополітен-музеї. Дивом виживши після вибуху, Тео отримує картину пензля Карела Фабриціуса «Щиголь». Жодна душа не знає, що Тео потайки зберігає її у себе.

У «Щиглі» зіграла Ніколь Кідман. Юного Тео грає Оукс Феглі, а його друга Бориса – Фінн Вулфард, зірка «Дуже дивних справ». Дорослого Тео зіграв Ансель Елгорт («Малюк на драйві»), Бориса – Анейрін Барнард («Дюнкерк»). Також у картині з’являться Люк Вілсон, Сара Полсон, Джеффрі Райт.

«Брітт-Марі була тут»

Britt-Marie var här, 2019

Екранізація роману шведського письменника Фредріка Бакмана. 63-річна Брітт-Марі – зразкова домогосподарка та вірна дружина – вже 40 років веде розмірене, але одноманітне та передбачуване життя. Що, втім, цілком влаштовує її. У будинку жінки ідеальний порядок та чистота. Відносини з чоловіком Кентом завжди тішили, але одного разу головна героїня дізналася, що чоловік не зберігав їй вірність.

Відчуваючи зневагу до чоловіка, вона йде з дому. Незабаром героїня опиняється у невеликому глухому місті під назвою Борг. Поява гості викликає фурор. Брітт-Марі не відразу знаходить спільну мову з місцевими жителями. У жінки непростий характер: вона впевнена, що порядок можна навести всюди і скрізь. Мало хто дотримується такої точки зору, однак саме таке переконання допомагає героїні бути відданій собі і ніколи не сумувати.