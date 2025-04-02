220 років тому народився видатний данський казкар Ганс-Крістіан Аерсен. На честь автор понад 150 казок («Гидке каченя», «Снігова королева», «Кресало», «Русалочка») 2 квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги. Пропонуємо кілька фільмів та мультфільмів за казками Андерсена.

«Червоні черевички»

The Red Shoes, 1948, режисери – Майкл Пауелл, Емерик Прессбургер

«Червоні черевички» ‒ британський музичний фільм. Приблизно 20 хвилин екранного часу займає «розповідь усередині розповіді» ‒ модерністський балет на сюжет казки Андерсена «Червоні черевички». Ролі у фільмі виконують майстри класичного танцю Мойра Ширер та Леонід М'ясін. Фільм «Червоні черевички» вважається вершиною творчості тандему Пауелл-Прессбургер та одним з найвизначніших звершень в історії британського кіно.

Молодий, нікому не відомий композитор Джуліан Крастер (Маріус Горінг), студент консерваторії, помічає, що шанований ним учитель вкрав його твір і вставив його в партитуру балету, прем'єра якого проходить в Ковент-Гардені.

«Червоні черевички» Андерсена розповідають про юну танцівницю, яка стає жертвою власних танцювальних черевичків. Коли вона втомлюється танцювати, черевички не дають їй зупинитися. За втомою йде екстаз та смерть.

«Русалонька»

The Little Mermaid, мультфільм, 1989, режисери – Рон Клементc, Джон Маскер

«Русалонька» ‒ 28 повнометражний мультфільм Disney. Є вільною екранізацією однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Фільм розповідає історію принцеси-русалоньки Аріель, яка мріє стати людиною та закохується в принца на ім'я Ерік, що змушує її укласти угоду з морською відьмою Урсулою, щоб стати людиною та бути поряд з коханим. «Русалонька» також стала початком епохи, відомої як «Ренесанс Діснея». Фільм отримав дві премії «Оскар» за найкращу музику та найкращу пісню (Under the Sea).

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«Дівчинка з сірниками»

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, 2013, режисер – Уве Янсон

Картина розповідає про трагічну долю дітей, які виховуються в дитячому притулку. У них нелегка доля, адже закладом керує сувора пані Ландсфрід, яка використовує вихованців для того, щоб нажитися на безкоштовній праці. Будь-яка непокора жорстоко карається, так що малюкам доводиться жертвувати буквально всім, щоб вгамувати нескінченні апетити своєї господині. У переддень Різдва герої виходять на центральну площу міста, щоб продавати людям коробки з сірниками. Фільм є вільною інтерпретацією казки Андерсена.

«Мисливець та Снігова королева»

The Huntsman: Winter's War, 2016, режисер – Седрік Ніколя-Троян, у ролях: Кріс Гемсворт, Шарліз Терон, Емілі Блант, Джессіка Честейн

Ще одна вільна інтерпретація казки Андерсена та продовження фільму «Білосніжка та мисливець» 2012 року. Фільм розповідає про Мисливця, який повинен зупинити двох могутніх лихих сестер. Крижану королеву Фрею зрадила старша сестра. Героїня, здатна перетворювати на лід все навколо, зважилася покинути Темну володарку, та оселитись в окремому замку. Багато років поспіль її величність проводила тренування дівчат та юнаків, поступово виховуючи умілих, досвідчених бійців.

«Русалонька»

The Little Mermaid, фільм, 2023, режисер – Роб Маршал, у ролях: Голлі Бейлі, Джона Гауер-Кінг, Мелісса МакКарті, Хав'єр Бардем, на головному фото

Русалонька Аріель ухиляється від обов'язків, покладених на неї рідним батьком, королем Тритоном, мріє про щасливе життя та прагне взаємодіяти з людьми, проте їй заборонено підійматися з морського дна на поверхню. Коли під час сильного шторму корабель зазнає аварії, русалонька рятує чоловіка, яким виявляється харизматичний принц Ерік. Аріель закохується, але подробиці про це доходять до Тритона, і він рішуче забороняє дочці будь-коли залишати морське дно. У розпачі вона звертається до злої відьми Урсули, щоб отримати зілля, здатне перетворити її на людину... Фільм є одним із спроб «Діснея» перетворити свої культові мультфільми на ігрові фільми.

Вибір на роль морської діви (русалоньки) Аріель акторки Голлі Бейлі з музичного дуету Chloe x Halle став першим випадком, коли темношкіра акторка грає діснеївську принцесу.