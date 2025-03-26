Не тільки «Гаррі Поттер»: найкращі кінофраншизи для сімейного перегляду
Шість проєктів для переглядів на канікулах0
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- П'ять мультфільмів для дітей та дорослих ZAXID.NET
Під час канікул так приємно дивитись кіно усією родиною. Сімейні франшизи в кіно стали культурним феноменом, що об’єднує покоління. А влаштувати собі кіномарафон, поки коротенькі канікули ще тривають – не найгірша ідея.
«Бетговен»
Beethoven, 1992-2014, можна подивитись за 12 годин та 20 хвилин
Зворушлива історія про величезного сенбернара, який стає частиною сім’ї Ньютонів. У першому фільмі цей пес ще щеням тікає з зоомагазину і потрапляє до родини, яка приймає його у свою домівку. Своє ім’я на честь композитора він отримав через те, що почав відчайдушно гавкати, коли маленька Емілі Ньютон грала на фортепіано уривок з П’ятої симфонії Людвіга ван Бетговена. У подальших фільмах Бетговен стає центральною фігурою в різних пригодах – від захисту своєї родини до пошуків піратських скарбів.
Фільми:
- «Бетговен» (1992)
- «Бетговен 2» (1993)
- «Бетговен 3» (2000)
- «Бетговен 4» (2001)
- «Бетговен 5» (2003)
- «Бетговен: Великий кидок» (2008)
- «Різдвяні пригоди Бетговена» (2011)
- «Скарби Бетговена» (2014)
«Шрек»
Shrek, 2001-2010, можна подивитись за 6 годин 10 хвилин
Шрек – самотній людожер, який живе в болоті, поки лорд Фаркуад не відправляє казкових істот на його територію. Щоб повернути своє болото, Шрек разом з Віслюком вирушає врятувати принцесу Фіону з вежі, яку охороняє дракон. Виявляється, що принцеса також є казковою людожеркою, після чого пара одружується. Пізніше подружжя вирушає до королівства Далеко-далеко, щоб познайомитися з батьками Фіони. Перша частина отримала «Оскар» у категорії анімаційних повнометражних фільмів. Друга брала участь у Каннському фестивалі.
В оригінальній серії всього чотири мультфільми, але є два спінофи про Кота у чоботях та безліч короткометражок. Також 23 грудня 2026 року має вийти нова частина франшизи.
Фільми:
- «Шрек», 2001
- «Шрек 2», 2004
- «Шрек 3», 2007
- «Шрек назавжди», 2010
«Діти шпигунів»
Spy Kids, 2001-2011 можна подивитись за 6 годин
Діти секретних агентів рятують батьків, а потім самі стають шпигунами. Їм доводиться вирушати на небезпечні завдання та ризикувати собою заради сім'ї та всього людства. Паралельно вони намагаються завести дружбу з однолітками та вперше закохуються.
У перших трьох фільмах головні ролі виконують Антоніо Бандерас, Карла Гуджино, Алекса ПенаВега та Деріл Сабара. У четвертій частині грають інші актори.
Фільми:
- «Діти шпигунів», 2001
- «Діти шпигунів - 2: Острів нездійснених надій», 2002
- «Діти шпигунів - 3: Гра закінчена», 2003
- «Діти шпигунів 4D: Армагеддон», 2011
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«Гаррі Поттер»
Harry Potter, 2001-2011, можна подивитись за 19 годин 40 хвилин, на головному фото
Без пригод «хлопчика, який вижив» жодні канікули – не канікули, адже це одна з найпопулярніших та комерційно успішних кінофраншиз. У центрі сюжету – Гаррі Поттер. Він єдиний, кому вдалося вижити після нападу Волдеморта, найсильнішого злого чарівника. Протягом усіх фільмів Гаррі та його відданих друзів мають боротися з ним. А, крім того, вони ростуть, вчаться, закохуються.
Фільми:
- «Гаррі Поттер та філософський камінь», 2001
- «Гаррі Поттер та таємна кімната», 2002
- «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану», 2004
- «Гаррі Поттер та Кубок вогню», 2005
- «Гаррі Поттер та Орден Фенікса», 2007
- «Гаррі Поттер та напівкровний принц», 2009
- «Гаррі Поттер та дари смерті. Частина 1», 2010
- «Гаррі Поттер та дари смерті. Частина 2», 2011
«Льодовиковий період»
Ice Age, 2002-2022, можна подивитись за 8 годин 45 хвилин
Мамонт, що говорить, його друг лінивець, шаблезубий тигр та інші доісторичні тварини перебираються на південь, щоб урятуватися від льодовикового періоду. І з цього починаються їхні дивовижні пригоди. До того ж принадою мультфільму є білка, яка намагається заховати свій жолудь, їй присвячено чимало окремих короткометражек.
Фільми:
- «Льодовиковий період», 2002
- «Льодовиковий період - 2: Глобальне потепління», 2006
- «Льодовиковий період - 3: Ера динозаврів», 2009
- «Льодовиковий період - 4: Континентальний дрейф», 2012
- «Льодовиковий період – 5: Зіткнення неминуче», 2016
- «Льодовиковий період: Пригоди Бака», 2022
«Хроніки Нарнії»
The Chronicles of Narnia, 2005-2010, можна подивитись за 6 годин 50 хвилин.
Четверо дітей залазять у шафу і опиняються у паралельному всесвіті. Там з'ясовується, що не звичайні британські підлітки, а найважливіші персонажі пророцтва. Однак для того, щоб воно відбулося, їм доведеться пройти нелегкий шлях.
А зараз триває робота над новими «Хроніками Нарнії», які знімає режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіг.
Фільми:
- «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа», 2005
- «Хроніки Нарнії: Принц Каспіан», 2008 рік.
- «Хроніки Нарнії: Підкорювач Зорі», 2010