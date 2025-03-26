Під час канікул так приємно дивитись кіно усією родиною. Сімейні франшизи в кіно стали культурним феноменом, що об’єднує покоління. А влаштувати собі кіномарафон, поки коротенькі канікули ще тривають – не найгірша ідея.

«Бетговен»

Beethoven, 1992-2014, можна подивитись за 12 годин та 20 хвилин

Зворушлива історія про величезного сенбернара, який стає частиною сім’ї Ньютонів. У першому фільмі цей пес ще щеням тікає з зоомагазину і потрапляє до родини, яка приймає його у свою домівку. Своє ім’я на честь композитора він отримав через те, що почав відчайдушно гавкати, коли маленька Емілі Ньютон грала на фортепіано уривок з П’ятої симфонії Людвіга ван Бетговена. У подальших фільмах Бетговен стає центральною фігурою в різних пригодах – від захисту своєї родини до пошуків піратських скарбів.

Фільми:

«Бетговен» (1992)

«Бетговен 2» (1993)

«Бетговен 3» (2000)

«Бетговен 4» (2001)

«Бетговен 5» (2003)

«Бетговен: Великий кидок» (2008)

«Різдвяні пригоди Бетговена» (2011)

«Скарби Бетговена» (2014)

«Шрек»

Shrek, 2001-2010, можна подивитись за 6 годин 10 хвилин

Шрек – самотній людожер, який живе в болоті, поки лорд Фаркуад не відправляє казкових істот на його територію. Щоб повернути своє болото, Шрек разом з Віслюком вирушає врятувати принцесу Фіону з вежі, яку охороняє дракон. Виявляється, що принцеса також є казковою людожеркою, після чого пара одружується. Пізніше подружжя вирушає до королівства Далеко-далеко, щоб познайомитися з батьками Фіони. Перша частина отримала «Оскар» у категорії анімаційних повнометражних фільмів. Друга брала участь у Каннському фестивалі.

В оригінальній серії всього чотири мультфільми, але є два спінофи про Кота у чоботях та безліч короткометражок. Також 23 грудня 2026 року має вийти нова частина франшизи.

Фільми:

«Шрек», 2001

«Шрек 2», 2004

«Шрек 3», 2007

«Шрек назавжди», 2010

«Діти шпигунів»

Spy Kids, 2001-2011 можна подивитись за 6 годин

Діти секретних агентів рятують батьків, а потім самі стають шпигунами. Їм доводиться вирушати на небезпечні завдання та ризикувати собою заради сім'ї та всього людства. Паралельно вони намагаються завести дружбу з однолітками та вперше закохуються.

У перших трьох фільмах головні ролі виконують Антоніо Бандерас, Карла Гуджино, Алекса ПенаВега та Деріл Сабара. У четвертій частині грають інші актори.

Фільми:

«Діти шпигунів», 2001

«Діти шпигунів - 2: Острів нездійснених надій», 2002

«Діти шпигунів - 3: Гра закінчена», 2003

«Діти шпигунів 4D: Армагеддон», 2011

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«Гаррі Поттер»

Harry Potter, 2001-2011, можна подивитись за 19 годин 40 хвилин, на головному фото

Без пригод «хлопчика, який вижив» жодні канікули – не канікули, адже це одна з найпопулярніших та комерційно успішних кінофраншиз. У центрі сюжету – Гаррі Поттер. Він єдиний, кому вдалося вижити після нападу Волдеморта, найсильнішого злого чарівника. Протягом усіх фільмів Гаррі та його відданих друзів мають боротися з ним. А, крім того, вони ростуть, вчаться, закохуються.

Фільми:

«Гаррі Поттер та філософський камінь», 2001

«Гаррі Поттер та таємна кімната», 2002

«Гаррі Поттер та в'язень Азкабану», 2004

«Гаррі Поттер та Кубок вогню», 2005

«Гаррі Поттер та Орден Фенікса», 2007

«Гаррі Поттер та напівкровний принц», 2009

«Гаррі Поттер та дари смерті. Частина 1», 2010

«Гаррі Поттер та дари смерті. Частина 2», 2011

«Льодовиковий період»

Ice Age, 2002-2022, можна подивитись за 8 годин 45 хвилин

Мамонт, що говорить, його друг лінивець, шаблезубий тигр та інші доісторичні тварини перебираються на південь, щоб урятуватися від льодовикового періоду. І з цього починаються їхні дивовижні пригоди. До того ж принадою мультфільму є білка, яка намагається заховати свій жолудь, їй присвячено чимало окремих короткометражек.

Фільми:

«Льодовиковий період», 2002

«Льодовиковий період - 2: Глобальне потепління», 2006

«Льодовиковий період - 3: Ера динозаврів», 2009

«Льодовиковий період - 4: Континентальний дрейф», 2012

«Льодовиковий період – 5: Зіткнення неминуче», 2016

«Льодовиковий період: Пригоди Бака», 2022

«Хроніки Нарнії»

The Chronicles of Narnia, 2005-2010, можна подивитись за 6 годин 50 хвилин.

Четверо дітей залазять у шафу і опиняються у паралельному всесвіті. Там з'ясовується, що не звичайні британські підлітки, а найважливіші персонажі пророцтва. Однак для того, щоб воно відбулося, їм доведеться пройти нелегкий шлях.

А зараз триває робота над новими «Хроніками Нарнії», які знімає режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіг.

Фільми: