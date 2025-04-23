Затриманому посадовцю загрожує 10 років ув'язнення

У Києві Нацполіція та Служба безпеки України затримали на хабарі інспектора департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Про це у середу, 23 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, затриманий вимагав 15 тис. доларів від місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей.

За даними Нацполіції, підприємець орендував ділянку площею 1200 м² останні 10 років. Відповідно до умов договору, він не мав права забудови та огородження ділянки. Втім, інспектор виявив порушення – орендар збудував на земельній ділянці будівлю, футбольне поле та паркувальний майданчик. За хабар посадовець КМДА обіцяв «закрити очі» на порушення та продовжити договір оренди.



«В обмін на хабар посадовець обіцяв допомогу в отриманні земельної документації в органах державної влади та місцевого самоврядування. А надалі – безпроблемне погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ та Нацполіція затримали посадовця під час одержання всієї суми хабаря. Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовцем (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ та САП викрили у Київській міській раді схему захоплення державних земель для забудови. Серед підозрюваних – колишній співголова фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді та бізнесмен Денис Комарницький.