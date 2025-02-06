Дениса Комарницького підозрюють в керівництві злочинними схемами із захоплення землі

У четвер, 6 лютого, НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації у Київській міській раді, яка захоплювала державні землі для забудови. Серед підозрюваних організаторів оборудки – колишній співголова фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді та бізнесмен Денис Комарницький, в якого 6 лютого провели обшуки, а також низка посадовців КМДА та міської ради, повідомили у пресслужбі НАБУ.

В межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва правоохоронці викрили злочинне угруповання, яким керував «медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради». Імені фігуранта у НАБУ не назвали – втім, за даними «Економічної Правди», йдеться про скандального ексдепутата Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за сферами будівництва комунального господарства у Київ. Також, за даними журналістів, серед фігурантів схеми – заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич.

За даними правоохоронців, підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМВ заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

«Керівник злочинної організації (Комарницький – ред.) мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання “вирішувались” за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Для конспірації учасники оборудки використовували спецтермінали мобільного зв’язку, а також псевдоніми і контрспостереження. З 2023 по 2024 роки зловмисники незаконно вивели в власності Києва землю в центрі міста на 11,6 млн грн.

Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у Києві на загальну вартість 83,7 млн грн. НАБУ та САП також зафіксували пропозицію хабаря у 100 тис. доларів члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації, а також погрози та штучне перешкоджання в наданні ділянки для торгівлі, яку хотіли забудувати.

Загалом правоохоронці затримали сімох людей. Загалом НАБУ та САП оголосили 10 підозр, серед тих, хто їх отримав:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації – Денис Комарницький;

заступник голови КМДА – Петро Оленич;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР – Михайло Терентьєв та Олена Марченко;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших причетних до оборудки.