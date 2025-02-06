Денис Комарницький є колишнім лідером фракції «Блоку Леоніда Черновецького»

Працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 6 лютого, провели обшуки в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомила «Економічна правда».

«Джерело не надало подробиць щодо того, у чому підозрюється Комарницький. Співрозмовник додав, що обшуки проводяться не тільки у Комарницького», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ 6 лютого повідомили, що правоохоронці проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді та державній адміністрації.

Денис Комарницький є колишнім лідером фракції «Блоку Леоніда Черновецького», якого називають «смотрящим» за сферами будівництва комунального господарства у столиці.

У 2019 році СБУ провела у нього обшуки, під час яких виявили документи, що свідчили про причетність родини народного депутата Миколи Тищенка до схем під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Тоді його кошторисна вартість, за рішенням Київради, зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.