Раніше Микола Тищенко заявляв, що якщо його сестра причетна до якихось схем, то вона повинна відповідати перед законом

Журналісти проекту Bihus.info оприлюднили нове розслідування, яке пояснює, звідки у депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка та його родичів гроші на багатомільйонні будівельні проекти та чому у фракції терплять витівки нардепа.

У понеділок, 28 червня, журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Тищенко без фільтрів», у якому йдеться, що народний депутат має незадекларовану нерухомість – будинок, який його дружина називає житловим, а сам нардеп говорить, що він туди «їздить у гості». Також нардеп має інші об’єкти: елітну квартиру та частини бізнесу, що оформлені на членів родини на прізвище Сітак. Виявити незадекларований будинок журналісти змогли, шляхом моніторингу профілю дружини депутата Алли в Instagram.

Журналісти також з'ясували інформацію про схеми «розпилу» мільярдів гривень бюджетних коштів, до якої, як виявилося, може мати причетність сім’я Тищенків. Так, компанія сестри Тищенка Юлії ПП «Експрес-К», серед інших підрядників, брала участь у будівництві в Києві Подільсько-Воскресенського моста. Зазначається, що з міського бюджету її компанія отримала 16,5 млн грн.

Журналісти наголосили, що не можуть пояснити, звідки у неї кошти на придбання землі та зведення цілого котеджного містечка. Однак, за їхніми словами, це може пояснити її чоловік – Герман Блінов. За інформацією Bihus.info , він керує компанією «Еко-буд-трейд», яка отримала на будівництво моста близько 6 млрд грн. Сама компанія нічого при цьому не будує, а просто розподіляє ці кошти далі. Однією із таких компаній-«прокладок» є компанія Блінова – ТОВ «Позитив-В». За останні роки вона отримала сотні мільйонів гривень на «будівництво» моста.

Раніше Тищенко заявляв, що якщо його сестра причетна до якихось схем, то вона повинна понести за це відповідальність.

Також журналісти стверджують, що грошовий фонд, який створив чоловік сестри Тищенка, фінансував вибори партії «Слуга народу». Ймовірно, саме це і пояснює, чому у фракції продовжують терпіти витівки народного депутата.

Раніше народний депутат Гео Лерос опублікував записи розмови між людьми, голоси яких схожі на голоси Тищенка та бізнесмена Дениса Комарницького. На цих записах обговорюється нібито напад на самого Лероса, а також обшуки у будинку Комарницького, які стосуються справи про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Нагадаємо, у травні партія «Слуга народу» оголосила догану Миколі Тищенку, який 18 квітня під час локдауну в Києві влаштував вечірку до дня народження дружини. Інцидент обговорювали на засіданні фракції. Пізніше під час прес-конференції президент Володимир Зеленський сказав, що йому соромно за Тищенка, однак, повідомив, що партія «дала йому шанс виправитися».

Що відомо про будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві

Його запланували будувати у 1993 році, але роботи зупинилися фактично майже після старту. Відновилися у 2003 і знову кілька разів зупинялися через брак коштів. У жовтні 2010 року в експлуатацію здали першу чергу моста, ще через 7 років міст був збудований на 50%. За цей час на його зведення витратили близько 5,3 млрд грн, і вважалося, що для завершення робіт треба ще 6 млрд грн.

Утім, як писав у березні 2021 року «Укрінформ», проект 1993 року, за яким ведуть роботи (повторно затверджений у 2003 році з коригуваннями, внесеними у 2012-му) втратив актуальність. Міст не вирішить у результаті транспортних проблем міста, ще нашкодить озеру Радунка, над яким мають звести 900-метрову естакаду. А ще одну, 1200-метрову – над гаванню та річковим портом. Ці естакади – найдорожчі об'єкти у структурі витрат, ще й зайві. Загалом за різними даними на будівництво моста знадобиться ще від півтора до п’яти років.