Раніше Микола Тищенко заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії

У партії «Слуга Народу» вирішили оголосити народному депутату Миколі Тищенку догану. 18 квітня під час локдауну в Києві він влаштував вечірку з нагоди дня народження своєї дружини. Про це заявив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, повідомляє «Радіо Свобода».

Арахамія зазначив, що за рішення офіційно винести Тищенку догану проголосували одноголосно. Водночас Тищенка вирішили не позбавляти внутрішньопартійних посад, зокрема заступника голови фракції у парламенті.

Також цю інформацію підтвердили інші народні депутати від партії — Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Раніше голова політсили Олександр Корнієнко казав, що у «Слузі Народу» є догани різного рівня, зокрема, тимчасове відлучення від участі в ухваленні рішень у партії, тобто блокування права голосу на кілька місяців.

Яку саме догану зрештою оголосили Тищенку, Арахамія не уточнив.

Як інформував ZAXID.NET, Тищенко 18 квітня влаштував вечірку з нагоди дня народження своєї дружини – попри те, що у столиці запроваджено карантинні обмеження. Святкування тривало понад п'ять годин у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, на заході можна було побачити бізнесменів та політиків.

За даними журналістів проекту «Схеми», святкування відбувалось у зоні Fairmont Gold Lounge — ексклюзивній клубній зоні готелю. Дружина Тищенка Алла Барановська в запрошеннях нагадувала, аби гості не публікували фото з заходу того ж дня та не позначали локацію.

Після вечірки Тищенко заявив, що не порушував правил карантину, оскільки захід нібито відбувався в готельному номері. Однак вибачився перед українцями: «З огляду на позиції суспільної моралі, я цілком визнаю, що така ситуація могла обурити українське суспільство. Тому щиро прошу вибачення».

Згодом депутати від «Слуги Народу» вирішили, що за вечірку під час карантину депутат Микола Тищенко має сплатити «максимальний штраф, передбачений законодавством».

Однак після цього глава «Держпродспоживслужби» Києва Олег Рубан зазначив, що штраф за вечірку під час локдауну платитиме адміністрація ресторану та готелю, де відбулося святкування. А от сам Тищенко може відповідати «тільки як людина».