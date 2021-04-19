Микола Тищенко влаштував вечірку під час локдауну для своєї дружини

Попри суворі карантинні обмеження у Києві, нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку у готелі Fairmont на Подолі. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Наразі на місці події знаходяться правоохоронці, які відкрили справу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Поліція не називає ані прізвища нардепа, ані назву закладу, проте за даними видання «Ліга» йдеться про заступника голови фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.

Він, начебто, влаштував вечірку у столичному готелі Fairmont з нагоди дня народження дружини Алли Барановської.

Судячи з відео, яке з'явилося у мережі, захисні маски носив лише персонал закладу.

У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи. Окрім того, заклади харчування там працюють лише на доставку та виніс.

До слова, це вже далеко не перший інцидент, пов'язаний з порушенням карантину Миколою Тищенком.

У травні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюру» стався скандал. Про роботу закладу під час суворого локдауну повідомили журналісти Bihus.Info, які назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан.

Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проходять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб».

Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським Тищенко почав усе заперечувати.

Також у травні 2020 року журналісти програми «Гроші» випустили сюжет про те, що під час локдауну працював магазин косметики дружини Тищенка Барановської.