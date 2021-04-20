Тищенко заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. Про це Тищенко написав у Telegram.

«З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслюю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів», – написав нардеп.

Нардеп запевняє, що жодних адміністративних чи кримінальних справ за фактом святкування немає, як і штрафів. Тищенко обіцяє, що його дружина внесе в декларацію суму витрачену на святкування дня народження, «якщо того вимагатиме законодавство».

Водночас, він припускає, «що така ситуація могла обурити українське суспільство».

«Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими «викривачами», які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших», – написав нардеп.

Заступник голови фракції «Слуга народу» також запевнив, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Ця інформація явно суперечить повідомленню журналістів проекту «Схеми», які нарахували не менше 30 гостей.

Тищенко також виправдовується, що всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на Covid. Водночас нардеп не уточнив, чи перевіряли у гостей наявність негативного результату тестування.

Цікаво також й те, що 18 квітня помічник політика говорив журналістам, що його керівник святкує вдома. Тищенко наполягає, що не робив нічого, що заборонено карантином, але хоче щоб і його також зрозуміли, оскільки робота у Верховній Раді не дає йому можливості часто бачити родину.

Також депутат заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством.