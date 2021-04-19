Нардеп Микола Тищенко влаштував вечірку на день народження дружини під час локдауну

Вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва, влаштовану депутатом Верховної Ради від «Слуги народу» Миколою Тищенком для своєї дружини, відвідали близько 30 бізнесменів та політиків. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».

Зазначається, що учасники вечірки почали з’являтися біля готеля близько 19 години. Першим з’явився сам Тищенко, слідом за ним стали з’їжджатися й інші відвідувачі у святковому вбранні та з квітами.

Серед іншого святкування відвідав колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін. А також колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills Аріе Шварц.

Після 22-ї готель залишив колишній народний депутат від «Слуги народу», а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Помічник Тищенка в коментарі журналістам заперечив інформацію щодо участі нардепа у заході. За його словами,Тищенко святкував вдома.

Журналісти також зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Зрештою, вона зупинилася біля готелю. Поліцейські, які зайшли всередину, майже одразу залишили заклад.

Як повідомляють «Схеми», святкування супроводжувалось масштабним салютом, не дивлячись на те, що ще наприкінці 2019-го Київрада заборонила використання піротехніки та салютів «на період стримування збройної агресії на сході України».

відео «Схеми»

Журналістам вдалось отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям. Зокрема, запрошених просили не публікувати фото та відео у день події та не відмічати локацію. Також гостям радили за день до святкування зробити тест на коронавірус.

Нагадаємо, що з 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

Рік тому під час першого локдауну Тищенко вже потрапляв у подібний скандал. Тоді розслідувачі Bihus.Info. повідомили, що під час карантину київський ресторан «Велюр», пов'язаний з нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком, продовжує працювати і приймати «відомих у політичних колах людей». Національна поліція в понеділок відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі.