Микола Тищенко (по центру) їздив «контролювати підрахунок голосів» на 87-й ОВК на Івано-Франківщині

За фактом перешкоджання роботі Окружної виборчої комісії №87 на проміжних виборах до Верховної Ради щодо народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка відкрито кримінальне провадження. Відомості до реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання роботі виборчої комісії за попередньою змовою групи осіб), пише івано-франківський сайт «КУРС».

Як повідомляється, провадження відкрили 6 травня за заявами двох членів окружної виборчої комісії – Ольги Лугової та Артура Дороніна. Члени ОВК поскаржилися на дії групи народних депутатів від «Слуги народу» на чолі з Тищенком, які ті вчинили на дільниці 30 березня.

Нагадаємо, тоді, як інформували спостерігачі руху «Чесно», Микола Тищенко очолив депутатський десант, який відправили для зриву підрахунку голосів.

«Спершу нардеп не знав, де опинився. Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї», – повідомляли тоді в «Чесно».

Тієї ж ночі Тищенко в ОВК поводився неадекватно: вимагав ставати перед ним на коліна і просити вибачення, роздавав якісь вказівки, звинувачував кандидата в нардепи Олександра Шевченка в сепаратизмі і тому подібне, перешкоджаючи роботі членів виборчої комісії.

Правоохоронні органи на витівки нардепа не реагували.

Як інформував ZAXID.NET, після скандальних подій з крадіжкою бюлетенів та маніпуляцій на проміжних виборах до ВРУ у 87-му окрузі ЦВК оголосила переможцем кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка.

1 травня Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021.

19 травня Центральна виборча комісія ухвалила постанову, яка передбачає визнання результатів голосування недійсним на 6 дільницях, де зникли бюлетені за кандидата Олександра Шевченка. Внаслідок визнання результатів голосування недійсним на цих дільницях ЦВК знову визнала переможцем Василя Вірастюка.

Вчора, 23 травня, Верховний Суд за позовом кандидата Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 р. про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.