Тищенко приїхав «контролювати підрахунок голосів» на 87-й ОВК на Івано-Франківщині

Депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко приїхав «контролювати підрахунок голосів» на 87-й ОВК на Івано-Франківщині. Натомість народний обранець почав «проводити обшуки» та домігся того, щоб кандидата Олександра Шевченка вивели з дільниці. Про це повідомляють спостерігачі руху «ЧЕСНО».

За словами спостерігачів, Тищенко навіть не до кінця розумів де знаходиться – Прикарпаття плутав із Закарпаттям.

«Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився – Прикарпаття плутав із Закарпаттям... Потім політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї (таких повноважень нардепи не мають, – ред)», – йдеться у повідомленні.

Після «обшуків» Тищенко почав звинувачувати Олександра Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і щоб той став перед ним на коліна

«Тищенко кричав, що він – народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили», – повідомляє «ЧЕСНО».

Після того, як почалися сутички, поліцейські супроводили до готелю Тищенка та інших депутатів від «Слуги народу».

А Шевченка все ж вилучили з дільниці – йому заборонили бути на засіданні окружної виборчої комісії через «перешкоджання проведенню безперервного засідання», хоча на відміну від Тищенка, Шевченко – суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів.

Окружна виборча комісія звернулась до правоохоронців «з проханням роз’яснення народним депутатам України про неможливість бути присутнім на засіданні ОВК з встановлення результатів виборів на одномандатному виборчому окрузі № 87 без дозволу ОВК».

Нагадаємо, що 1 квітня Окружна виборча комісія у 87-му виборчому окрузі із центром у Надвірній на Івано-Франківщині відновила свою роботу. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), на ранок 1 квітня пораховано вже 71,79% бюлетенів.

На першому місці із невеликим відривом від конкурентів залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, він набрав 31,09%.

Олександр Шевченко із «За майбутнього», який набрав 28,99%, вийшов на друге місце, обігнавши представника «Свободи» Руслана Кошулинського за якого проголосували 28,87% виборців.