Окружна виборча комісія у 87-му виборчому окрузі із центром у Надвірній на Івано-Франківщині відновила свою роботу. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), на ранок 1 квітня пораховано вже 71,79% бюлетенів.

На першому місці із невеликим відривом від конкурентів залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, він набрав 31,09%.

Олександр Шевченко із «За майбутнього», який набрав 28,99%, вийшов на друге місце, обігнавши представника «Свободи» Руслана Кошулинського за якого проголосували 28,87% виборців.

Тим часом прес-служба партії «Слуги народу» повідомила, що перерахунок голосів проведуть на 14-ти виборчих дільницях округу. Журналісти звернулися до ЦВК за уточненням цієї інформації.

Чому в Надвірній проходять довибори до Верховної Ради

У листопаді минулого року депутат Верховної ради України від Надвірнянщини Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду очільника Надвірнянської ОТГ. Відтак ЦВК оголосила в цьому окрузі довибори народного депутата, які пройшли 28 березня.

Фаворитами виборчої гонки були Олександр Шевченко від партії «За майбутнє», Василь Вірастюк від «Слуги народу» і Руслан Кошулинський від «Свободи».

Після голосування одразу два кандидати заявили про свою перемогу. Але якщо Шевченко апелював до паралельного підрахунку голосів, який підтвердили у «Свободі», то Вірастюк просто заявив про перемогу.

30 березня підрахунок голосів припинили – кілька членів і голова виборчої комісії округу №87 залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму. Наступного дня ЦВК змінила голову та трьох членів комісії.