Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87 в Івано-Франківській області, де триває підрахунок голосів на довиборах народного депутата України. Про це повідомила громадянська мережа «Опора».

«За інформацією ОВК, відбулася заміна голови виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (суб’єкт подання – партія «Голос», фракція якої зареєстрована у ВР), а також Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО «Свобода»), Дениса Жилюка на Євгена Павлусенка («Голос») та Івана Федіва на Сергія Калугіна («Слуга народу»)», – йдеться у повідомленні.

В «Опорі» нагадали, що зазначені члени комісії не з’явилися на продовження засідання окружної виборчої комісії 30 березня о 12 годині. Крім них, не прийшли ще п'ятеро членів ОВК.

За даними сайту ЦВК, після підрахунку 67,52% електронних протоколів лідирує Василь Вірастюк (партія «Слуга народу») – 31,3% голосів, на другому місці «свободівець» Руслан Кошулинський – 28,88%, в Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») - 28,73%.

Крім того підрахунок голосів затримувався через «мінування» ОВК №87 на Франківщині.

Як інформував ZAXID.NET,28 березня на 87-му окрузі відбулись довибори до ВРУ. За результатами екзитполу Соціологічної групи «Рейтинг», перемогу здобув представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко. За даними паралельного підрахунку голосів у штабі Шевченка – він переміг найближчого суперника Василя Вірастюка, якого висунула партія «Слуга Народу» з результатом у 30,89% голосів. У Вірастюка - 30,52%.

У штабі Вірастюка результатів паралельного підрахунку голосів не оприлюднили, проте заявили, що переміг на виборах саме Вірастюк. Офіційної заяви від Руслана Кошулинського, якого висунула партія «Свобода» не було, проте його vip-агітатор міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив у Facebook результати паралельного підрахунку, згідно яких Шевченко зайняв перше місце, Вірастюк – друге, а Кошулинський – третє.

Чому в Надвірній проходять довибори до Верховної Ради

У листопаді минулого року депутат Верховної ради України від Надвірнянщини Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду очільника Надвірнянської ОТГ. Відтак ЦВК оголосила в цьому окрузі довибори народного депутата, які пройшли 28 березня.

Фаворитами виборчої гонки були Олександр Шевченко від партії «За майбутнє», Василь Вірастюк від «Слуги народу» і Руслан Кошулинський від «Свободи».