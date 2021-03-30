Окружна виборча комісія №87, яка вночі 30-го березня призупинила свою роботу, досі не продовжила підрахунок голосів. У приміщенні ОВК правоохоронці проводять слідчі дії, повідомили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА.

За інформацією ОПОРИ, виборча комісія повинна була продовжити свою роботу о 12-й годині. Проте в приміщенні правоохоронці проводять слідчі дії. Біля будівлі ОВК зібралися люди, поліцейські та один із кандидатів у нардепи Олександр Шевченко.

Як повідомляють спостерігачі, окружна виборча комісія опрацювала протоколи 81-ї ДВК. Ще 14 дільничних виборчих комісій відправили на повторний підрахунок голосів. Частину – через пошкодження цілісності упаковки, інші – через неналежне маркування пакетів з документами. Також були пакети, на яких був відсутній напис «Виборчі бюлетені».

«Аналізуючи рішення ОВК, можемо сказати, що щодо низки рішень ОВК округу № 87 про перерахунок у спостерігачів ОПОРИ виникають сумніви в обгрунтованості їхнього прийняття та у дотриманні критеріїв. Адже у цих випадках на всіх пакетах з виборчою документацією містилися підписи всіх членів комісії та печатки. Не було зазначено лише певних деталей опису. Також пакети містили певні пошкодження при транспортуванні, які не завжди можна було трактувати саме як ознаки розпаковування пакетів, оскільки такі пошкодження не могли призвести до заміни документації в пакеті», – зазначила старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

За її словами, частина рішень, зокрема і у тих випадках, коли протокол підрахунку голосів не був запакований, не викликають зауважень. Усі рішення ОВК про перерахунок на цей час є чинними та повинні бути виконаними у випадку, якщо жоден із суб’єктів виборчого процесу не скористається своїм правом на оскарження до адміністративного суду.

Чому в Надвірній проходять довибори до Верховної Ради

У листопаді минулого року депутат Верховної ради України від Надвірнянщини Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду очільника Надвірнянської ОТГ. Відтак ЦВК оголосила в цьому окрузі довибори народного депутата, які пройшли 28 березня.

Фаворитами виборчої гонки були Олександр Шевченко від партії «За майбутнє», Василь Вірастюк від «Слуги народу» і Руслан Кошулинський від «Свободи».

Після голосування одразу два кандидати заявили про свою перемогу. Але якщо Шевченко апелював до паралельного підрахунку голосів, який підтвердили у «Свободі», то Вірастюк просто заявив про перемогу.

Станом на 13:00 вівторка, 30 березня, ЦВК опрацювала 67,52% електронних протоколів. За цими даними лідирує Вірастюк (31,30% голосів виборців). Кошулинський посідає другу сходинку (28,88%), а Шевченко йде третім (28,73%). Зауважимо, що ці результати ще можуть докорінно змінитись.