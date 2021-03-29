Олександр Шевченко (зліва) стверджує, що випередив Василя Вірастюка (справа) на 192 голоси

Колишній директор курорту «Буковель» Олександр Шевченко заявив, що отримав перемогу на довиборах до Верховної Ради, які напередодні пройшли в окрузі №87 на Івано-Франківщині, куди, зокрема, входять Надвірна і Богородчани. Пізніше про свою перемогу також заявив кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

Як повідомив Олександр Шевченко, якого висунула партія «За майбутнє», він переміг на довиборах з різницею в 192 голоси.

«На цей момент ми маємо 100% протоколів з "мокрими" печатками з виборчих дільниць, які підтверджують, що результати волевиявлення виглядають так: Олександр Шевченко – 15798 голосів (30,89%), Василь Вірастюк – 15606 (30,52%), Руслан Кошулинський – 14484 (28,32%)», – написав Шевченко у Facebook у ніч на понеділок.

Цифри Шевченка більш-менш підтверджують дані паралельного підрахунку голосів, який провела партія ВО «Свобода», від якої балотувався Руслан Кошулинський. Дані цього підрахунку оприлюднив мер Івано-Франківська, «свободівець» Руслан Марцінків. Згідно з цим підрахунком:

Олександр Шевченко («За майбутнє») отримав 15709 голосів;

Василь Вірастюк («Слуга народу») – 15542 голоси;

Руслан Кошулинський (ВО «Свобода») – 14453 голоси.

Олександр Шевченко вже подякував Русланові Марцінківу за визнання результатів виборів.

Пізніше кандидат від «Слуги народу», стронгмен і актор Василь Вірастюк також заявив про свою перемогу, але не вказав кількість голосів, які отримав.

За офіційними даними ЦВК станом на 21:00 понеділка ситуація дещо інша – наразі лідирує Василь Вірастюк з результатом 32,1% голосів, Руслан Кошулинський йде другим (29,4%), а Олександр Шевченко – третім (27,7%). Але поки офіційно опрацьовано трохи менше 50% бюлетенів і фінальні результати ще можуть докорінно змінитись.

Нагадаємо, що перемогу Олександра Шевченка також показали результати екзит-полу.