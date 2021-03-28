Кандидат від партії «За майбутнє» і власник курорту «Буковель» Олександр Шевченко з мінімальним відривом лідирує на довиборах на Прикарпатті.

Про це свідчать дані екзитполу, які оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

Згідно з цими даними, Шевченко з відривом менше 1% випереджає Руслана Кошулинського і на 3% Василя Вірастюка:

Олександр Шевченко («За майбутнє») – 32,4%; Руслан Кошулинський («Свобода») – 31,6%; Василь Вірастюк («Слуга народу») – 29,4%; Юрій Голіней («Платформа громад») – 3,4%; Михайло Ноняк (самовисування) – 2,3%.

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу № 87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, – ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

Незадовго до виборів, кандидатка від партії «Європейська Солідарність» у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського.