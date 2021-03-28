У виборчих округах № 50 в Донецькій області та № 87 у Івано-Франківській області стартували проміжні вибори народних депутатів. Голосування традиційно розпочалось о 08:00 та триватиме до 20:00. Сукупно у двох округах зможуть голосувати майже 300 тис. виборців.

На 50 окрузі з центром у Покровську, який включає включає частину Краматорського району та частину Покровського району Донецької області, зареєстровано 19 кандидатів, серед яких – голова Покровської РДА Андрій Бондаренко («Слуга народу»), міський голова Добропілля Андрій Аксьонов («Порядок»), адвокат Валентин Рибін (Партія Шарія), а також підозрювана у справі про вбивство Шеремета Юлія Кузьменко («Європейська солідарність»).

На 87 окрузі з центром у Надвірній, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району на Івано-Франківщині, балотуються 15 кандидатів – кандидат від партії «За майбутнє», власник курорту «Буковель» Олександр Шевченко, представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський та висуванець від «Слуги народу» спортсмен Василь Вірастюк. Причому розрив між кандидатами мінімальний – вони конкурують в межах соціологічної похибки.

Повний перелік кандидатів, які балотуються по цих округах можна переглянути за посиланням. Зазначимо, що раніше генпродюсер заблокованого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський, який балотувався від партії «Опозиційна платформа – За життя» по округу №50, і кандидатка від «Європейської солідарності» Маруся Звіробій-Біленька (округ №87) знялися з виборів.

Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області заплановані на 28 березня 2021 року. Раніше нардеп від «Слуги Народу» Зіновій Андрійович склав свій мандат, аби очолити Надвірнянську ОТГ.

В окрузі на Донеччині довибори відбуваються у зв’язку з достроковим припиненням повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, якого також обрали міським головою Покровська.