Андрій Аксьонов зі значним відривом переміг інших кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100% електронних протоколів з округу №50 (частина Покровського і Краматорського районів Донецької області з центром у Покровську), де напередодні відбулися довибори до Верховної Ради.

Згідно з цими результатами, до Верховної Ради проходить мер Добропілля Андрій Аксьонов, якого висувала політична партія «Порядок». Він отримав 65,46% голосів виборців. При цьому виборча явка на окрузі склала лише 20,99%.

Кандидат від «Партії Шарія» Валентин Рибін отримав 13% голосів, а кандидатка від «Європейської солідарності», дитячий судинний хірург і волонтерка Юлія Кузьменко – 6,69%.

Що відомо про Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов уродженець Донецької області, з 2015 року був міським головою Добропілля Донецької області.

У ЗМІ були опубліковані докази того, що Аксьонов виїжджав на окупований Крим, де отримав російський паспорт. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році його знову переобрали на цю посаду.

У 2019 Аксьонов програв парламентські вибори на окрузі №50 Руслану Требушкіну, набравши 28,92% голосів виборців, тоді як Требушкін – 30,33%. Однак в 2020 році Требушкін написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням його на посаду Покровського міського голови. Власне через це ЦВК оголосила на окрузі довибори, які пройшли 28 березня.

Про Андрія Аксьонова і «ДНР»

Андрій Аксьонов у 2014 році організовував псевдореферендум за так звану “ДНР” у селищі Новодонецьке під Добропіллям.

«У 2014 році Аксьонов організовував “референдум ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники “ДНР” із сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував “референдум”, та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і “не дали їм проголосувати”», – написав у Facebook журналіст і представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

При цьому він наголосив, що ніхто не змушував Аксьонова проводити «референдум ДНР», адже бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові.