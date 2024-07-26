Павук вкусив чоловіка, коли той працював у полі

У Болграді на Одещині зафіксували перший випадок укусу павуком каракуртом, який небезпечний для людини через сильну отруту. Про це повідомило видання «Махала »з посиланням на Болградську лікарню 25 липня.

Зі слів пацієнта, павук вкусив його під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачив постраждалий, медики встановили, що йдеться про каракурта. Наразі медики оцінюють стан пацієнта як середнього ступеня важкості.

«Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні», – пояснила заступниця гендиректора Болградської ЦРЛ Катерина Ніколаєва.

Зазначається, що отрута каракурта має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Павуків можна зустріти не лише в степу. Науковці Національного парку «Тузлівські лимани» зафіксували їх на узбережжі лиману Малошаганський та Джантшейський на Одещині. У деяких районах природного парку науковці зараз фіксують на один квадратний метр території 2-3 самиці павука каракурта. Це найнебезпечніша тварина, що водиться на території України, розповів науковий співробітник Національного парку «Тузлівські лимани» Олександр Бронсков в ефірі «Громадського радіо». Отрута каракурта у 15 разів сильніша, ніж, наприклад, отрута змії з виду гюрза. Утім, за словами Бронскова, каракурт є не агресивним, оскільки першим ніколи не атакує. Павук може напасти, якщо руйнують його домівку чи наступлять на нього.