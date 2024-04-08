Минулого тижня до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулася по медичну допомогу 54-річна львів’янка, яку вдома вкусив павук. Місце укусу на лівій руці почервоніло, набрякло, до нього приєдналася бактеріальна інфекція.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, найімовірніше, жінку вкусив павук, бо у місці укусу є два місця проколу, а павуки мають два жала. Пацієнтка понад тиждень намагалася лікуватися самотужки, але ставало дедалі гірше.

«На лівій руці вище ліктя утворився великий набряк, який перекинувся на передпліччя. На УЗД, яке зробили пацієнтці, видно зміни у м’яких тканинах, які характерні для вторинного бактеріального інфікування. Їй призначили протиалергічну терапію, нестероїдні протизапальні препарати і антибіотики. І скерували на консультацію до хірурга», – повідомив Андрій Орфін.

Після консультації хірурга жінці продовжили медикаментозне лікування. Якщо за якийсь час не буде позитивних змін, доведеться проводити хірургічне втручання.

За словами Андрія Орфіна, цього року це перший випадок укусу павука. Торік у вересні був схожий випадок. Жінка бачила, як її павук вкусив у ногу і втік. На місці укусу виник некроз (змертвіння) м’яких тканин, які хірургам довелося висікти.

Жінку, яку восени вкусив павук, довелося оперувати і забирати змертвілі тканини

З настанням тепла різко активізувалися різного роду комахи: кліщі, мушня, павуки тощо. Лікарі радять усіляко захищатися від них: виїжджаючи на природу, одягати штани і шкарпетки, сорочки на довгий рукав, користуватися репелентами, після повернення додому оглянути членів родини, домашніх улюбленців тощо. Та якщо комахи таки покусали і на місці укусу виник великий набряк, відразу звернутися по допомогу до медиків, аби уникнути приєднання бактеріальної інфекції.