Залізничний районний суд Львова задовольнив позов львів’янина, який придбав через інтернет підробку фена-стайлера Dyson. Продавець запевняв чоловіка, що товар є оригінальним, але коли львів’янин виявив підробку, відмовився повертати гроші за стайлер. Львів’янин через суд зобов’язав підприємця повернути йому вартість покупки та виплатити моральну компенсацію.

Як вказано рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся львів’янин, який у вересні 2023 року придбав у інтернет-магазині фен-стайлер Dyson за 13,5 тис. грн. Покупець оплатив доставку та вже вдома виявив, що товар є підробленим. Перед покупкою львів’янин уточнював, чи товар є оригінальним, і продавець його у цьому запевнив. Після того, як чоловік побачив, що купив підробку, а не оригінал, він намагався повернути товар та отримати назад сплачені гроші, але йому відмовили у поверненні.

У матеріалах справи вказано, що продавець не надав суду відзив на позовну заяву, тобто не пояснив свою позицію. Справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі надані суду докази та аргументи.

На думку судді, продавець допустив порушення законодавства про захист прав споживачів, продавши позивачу неоригінальний товар, і тому, вимоги про розірвання договору купівлі-продажу та повернення вартості товару підлягають задоволенню. Також суддя зобов’язав підприємця виплатити позивачу 1000 грн моральної компенсації та оплатити судовий збір. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше львів’янка відсудила в Укрпошти вартість втраченої посилки з AliExpress. Позивачка замовила мобільний телефон, який так і не отримала, а пошта відмовлялась виплачувати компенсацію.