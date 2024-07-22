Миколаївський районний суд Львівщини стягнув з держбюджету 704 тис. грн моральної компенсації на користь звинуваченого у крадіжці мешканця Львівщини. Позивач перебував під слідством і судом 88 місяців та був виправданий.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мешканець Львівщини, якого, за його словами, ще у серпні 2015 року звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). У березні 2023 року Миколаївський райсуд Львівщини виправдав його, що згодом підтвердив і апеляційний суд.

Звинувачений у крадіжці заявив, що перебував під слідством та судом вісім років та один місяць. Він звернувся до суду, щоб стягнути моральну компенсацію (776 тис. грн) завдану незаконними діями органу досудового розслідування. Позов він подав до Державної казначейської служби, Львівської обласної прокуратури та Офісу генпрокурора.

Представники відповідачів просили суд відмовити у задоволенні позову, заявляючи, що розмір компенсації є завищеним та необґрунтованим, а також, що позивач був обвинуваченим у цій справі 88 місяців – із квітня 2016 року, а не із серпня 2015 року.

На думку представника прокуратури, винесення виправдувального вироку «не є свідченням протиправної поведінки органу досудового розслідування та прокуратури». У відзиві також зазначено, що під час слідства та судового розгляду мешканець Львівщини не був затриманий і арешт на його майно не накладався.

Представник Офісу генпрокурора також зазначив, що під час розслідування цієї справи тривало слідством й у інших справах щодо позивача – на Прикарпатті були відкриті дві справи через вчинення крадіжок, за які обвинуваченому призначили іспитові терміни.

Позов розглянув суддя Андрій Головатий, який встановив, що у серпні 2015 року поліція розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні, у квітні 2016 року позивачу повідомили про підозру. У березні 2023 року чоловіка виправдав суд і у вересні того ж року апеляційний суд підтвердив вирок.

Суд не взяв до уваги аргументи адвоката обвинуваченого, що він перебував під слідством із серпня 2015 року, оскільки підозру йому оголосили у квітні 2016 року. Загалом чоловік перебував під слідством та судом 88 місяців.

Суддя частково задовольнив позов, зобов’язавши виплатити мешканцю Львівщини 704 тис. грн з держбюджету (88 місяців помножили на 8 тис. грн – розмір мінімальної зарплати). Рішення ще можна оскаржити.