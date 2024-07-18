Миколаївський районний суд Львівської області стягнув з державного бюджету понад 260 тис. грн компенсації на користь мешканця Нового Роздолу, якого поліція звинуватила у вчиненні ДТП.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мешканець Львівщини з позовом до обласної поліції, прокуратури та державної казначейської служби. Позивач розповів, що у грудні 2020 року слідчий Миколаївського відділу поліції ГУНП Львівщини оголосив йому підозру у вчиненні ДТП, за клопотанням слідчого суд також арештував авто Renault Scenic, яким він користувався. Наприкінці грудня 2023 року прокурор відмовився підтримувати обвинувачення і кримінальну справу щодо нього закрили.

З ухвал, які оприлюднені в судовому реєстрі, відомо, що позивач є мешканцем Нового Роздолу і його звинувачували у наїзді на велосипедиста. Зіткнення трапилось у Миколаївському районі Львівщини у лютому 2020 року. У матеріалах справи вказано, що водій Renault Scenic нібито не впорався з керуванням та зіткнувся з велосипедистом, який раптово виїхав на зустрічну смугу (смуга руху автомобіля).

Після закриття кримінальної справи, водій Renault Scenic звернувся до суду, щоб стягнути моральну та матеріальну шкоду, завдану незаконними діями органами досудового розслідування: 9 тис. грн за утримання авто на арештмайданчику та проведення експертиз та понад 250 тис. грн моральної шкоди.

Справу розглянув суддя Андрій Головатий, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Відповідачі просили відмовити у задоволенні позову, оскільки позивач не утримувався під вартою чи під домашнім арештом, а також через «необґрунтованість позовних вимог».

Суддя задовольнив позов звинуваченого у ДТП водія та зобов’язав виплатити йому з держбюджету 255 тис. грн моральної компенсації та понад 9 тис. грн матеріальної шкоди. Рішення ще можна оскаржити.