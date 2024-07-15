Личаківський районний суд Львова зобов’язав будівельно-інвестиційну компанію «Рубікон Груп» виплатити 120 тис. грн вкладнику за незавершене будівництво житлового комплексу. З цієї компанією пов’язана будівельна афера, заручниками якої стали тисячі клієнтів.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся львів’янин, який ще у грудні 2019 року уклав з «Рубікон Груп» попередній договір купівлі-продажу квартири у Винниках. Іван Грицалик сплатив повну вартість однокімнатної квартири (376 тис. грн) у ЖК, який забудовник мав здати у експлуатацію у першому кварталі 2021 року. Однак «Рубікон Груп» так і не завершив роботи. Грицалик хотів стягнути з недобросовісного забудовника 4,2 млн грн пені – по 3% від вартості робіт за кожен день прострочення (за період із грудня 2022 року по грудень 2023 року).

Представник «Рубікон Груп» направив клопотання про зменшення розміру пені до 37 тис. грн, що становить 1/10 розміру сплаченого позивачем забезпечувального платежу.

Справу розглядав суддя Сергій Гирич, який вважає, що позов вкладника підлягає частковому задоволенню. Наданий позивачем розрахунок пені, на думку судді, є правильним, але через особливість цієї справи, суд вважає, що існують підстави для її зменшення до 120 тис. грн.

«У справі, яка розглядається, розмір неустойки, яка обрахована лише за один рік, в понад десять разів перевищує вартість квартири, що очевидно, спотворює її дійсне правове значення», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов та зобов’язав «Рубікон Груп» виплатити Івану Грицалику 120 тис. грн за неналежне виконання попереднього договору купівлі-продажу квартири. Рішення ще можна оскаржити.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 30% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу) та ПП «Озерна алея».

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.