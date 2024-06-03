Франківський районний суд Львова стягнув з компанії «Рубікон Інвест» 2,5 млн грн, сплачених на виконання нікчемного попереднього договору купівлі-продажу квартири в ЖК Pictorial, а також забудовник має відшкодувати позивачу витрати на правничу допомогу та судовий збір.

Як вказано в оприлюдненому в судовому реєстрі рішенні, до суду звернувся вкладник будівельної компанії «Рубікон Інвест» Юрій Єсіпов. ТОВ «Рубікон Інвест» входить до групи компаній ТзОВ БІК «Рубікон Груп», заснованої Тарасом Іваньом. У суді Юрій Єсіпов розповів, що у вересні 2022 року уклав з «Рубікон Інвест» попередній договір купівлі-продажу квартири (89,5 м2) у ще не збудованому ЖК і сплатив 2,5 млн грн. Мова йде про ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого у Львові.

Позивач, посилаючись на статті 215, 216, 220, 657 ЦК України, зазначає, що цей договір є нікчемним, оскільки нотаріально не посвідчений. Він звернувся до суду, щоб стягнути з відповідача сплачені гроші на виконання попереднього договору купівлі-продажу квартири.

Справу розглянула суддя Марія Мартинишин. Вона розглянула усі надані суду матеріали та аргументи сторін.

«Враховуючи те, що гроші, як забезпечувальний платіж, були передані позивачем відповідачу за попереднім договором, який за формою не відповідає вимогам, встановленим законом до основного договору, оскільки не був нотаріально посвідченим, а отже в силу закону є нікчемним та не створює юридичних наслідків, суд приходить до висновку, що вказані кошти відповідач утримує без належної правової підстави, а тому вони підлягають поверненню позивачу», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов Юрія Єсіпова та зобов’язала «Рубікон Інвести» повернути йому 2,5 млн грн, а також відшкодувати 15 тис. грн на правничу допомогу та 11 тис. грн судових витрат. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо що раніше львів’янка виграла суд у компанії «Рубікон Груп» та відсудила компенсацію через незавершене будівництво ЖК.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 50% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу), а також Ірина Іваник та Галина Іваник (по 25%). Ірина та Галина Іваники є родичками Ігоря Іваника, який увійшов у керівництво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.