Курсанта відрахували з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2024 році

Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав відрахованого з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба курсанта Владислава П. виплатити університету 242 тис. грн за своє утримання під час навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба звернувся до суду із позовом до відрахованого курсанта Владислава П. про виплату 242 тис. грн за його утримання під час навчання. Хлопець вступив до університету у 2023 році та перебував на посаді курсанта із серпня 2023 року до березня 2024 року, поки його не відрахували через небажання продовжувати навчання.

Із загальним рахунком (242 тис. грн), які університет витратив на утримання курсанта, Владислав П. ознайомився, але відмовився добровільно виплачувати цю суму.

Справу розглянув суддя Андрій Ксензюк, який дослідив усі матеріали та аргументи у цій справі. Він встановив, що Владислав П. у серпні 2023 року уклав контракт із університетом про проходження військової служби, відтак після розірвання контракту у Владислава П. виникло зобов’язання відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання.

Суддя задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та стягнув із Владислава П. 242 тис. грн на користь університету. Рішення ще можна оскаржити.