Яворівський районний суд Львівщини визнав винним солдата Антона Д. у недбалому ставленні до військової служби. Він на кілька годин відлучився із території військового містечка і тепер має сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, солдат Антон Д. є військовослужбовцем за контрактом. На початку травня 2024 року солдат на кілька годин відлучився із території військового містечка однієї з військових частин на Львівщині.

Щодо нього склали протокол про адмінправопрушення через недбале вставлення до служби. На засідання суду Антон Д. не прийшов, у матеріалах справи також не вказані причини, чому солдат відлучився зі служби.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який розглянув усі матеріали та визнав Антона Д. винним у недбалому ставленні до служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.