Військова частина не нарахувала додаткові виплати (до 100 тис. грн на місяць) солдату після тяжкого поранення на фронті. Він не погодився із таким рішенням та оскаржив його у Львівському окружному адміністративному суді.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, солдат проходив військову службу під час мобілізації у одній з військових частин. У липні 2022 року унаслідок артилерійського обстрілу на Херсонщині він отримав важке поранення та після цього проходив довготривале лікування, перебуваючи, зокрема й у Львові.

Протягом цього часу військова частина не нараховувала йому додаткові виплати – до 100 тис. грн на місяць пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні, а також у відпустках за станом здоров’я. У позові вказано, що йдеться про період із 22 липня 2022 року до 9 грудня 2022 року. Військовий звернувся до суду, щоб визнати протиправною бездіяльність військової частини та стягнути виплати.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому заявив, що «позивач пропустив строк звернення до суду, а також не довів факту безперервного лікування та реабілітаційної відпустки».

Справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши протиправною бездіяльність військової частини щодо не нарахування солдату додаткової винагороди у повному обсязі за період лікування та перебування у відпустці за станом здоров’я.

Суддя зобов’язала нарахувати додаткові виплати за період із 22 липня 2022 року до 9 грудня 2022 року, з врахуванням виплачених раніше сум. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше у Львові військовий відсудив ненараховані виплати за участь в бойових діях. Командування військової частини заявило, що довідка, яку надав позивач, нібито не відповідає встановленому зразку.