Яворівський районний суд Львівщини визнав старшого лейтенанта Олександра Р. винним у порушенні правил поводження зі зброєю. Військовий залишив без нагляду пістолет, набої до автомату Калашникова та загубив їх. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, старший лейтенант Олександр Р. наприкінці квітня 2024 року перебував у місці завантаження військової частини. Він порушив правила поводження зі зброєю та залишив без нагляду табельну зброю, зокрема пістолет ПМ, штик-ніж до АК-74, чотири магазини до автомата Калашникова, та 120 набоїв калібру, допустивши їх втрату.

Щодо Олександра Р. склали протокол про адмінправопорушення через порушення правил поводження зі зброєю. За яких саме обставин старший лейтенант втратив пістолет та набої у матеріалах справи не вказано. На засідання суду військовий не прийшов та не надав письмових пояснень суду.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив надані докази та визнав військового винним, призначивши 17 тис. грн штрафу за адміністративне правопорушення. Постанову ще можна оскаржити.