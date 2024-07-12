Яворівський районний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн військового Сергія М., який не доповів про порушення дисципліни підлеглим і його безпідставно преміювали майже на 37 тис. грн. Через недбале ставлення до служби Сергій М. тепер сам заплатить штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, Сергій М. є військовим за контрактом та займає посаду начальника школи підготовки та перепідготовки фахівців пожежної охорони однієї з військових частин. Командир не доповів про пиятику свого підлеглого, через що йому безпідставно нарахували майже 37 тис. грн премії (хоча за порушення дисципліни його мали оштрафувати на 17 тис. грн). Випадок стався ще у серпні 2022 року.

Щодо Сергія М. склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. Він визнав свою провину, але на засідання суду не прийшов. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та визнала Сергія М. винним, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити.