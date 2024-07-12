Правоохоронці затримали ДСНСника «на гарячому» після отримання 5500 доларів

У Львові СБУ затримала працівника ДСНС, який організував схему ухилення від мобілізації. За 5500 доларів він обіцяв військовозобов’язаному відстрочку від призову під час мобілізації.

Як вказано у повідомленні СБУ за 12 липня, правоохоронці затримали 25-річного співробітника одного із пожежно-рятувальних загонів ГУ ДСНС України у Львівській області. За 5500 доларів США затриманий обіцяв чоловіку призивного віку посприяти в отриманні тимчасової відстрочки від мобілізації. Організатор схеми гарантував, що має вплив на службових осіб одного із районних ТЦК та СП і допоможе військовозобов’язаному оновити дані та виготовити документи без його присутності.

Правоохоронці затримали ДСНСника «на гарячому» після отримання 5500 доларів. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.