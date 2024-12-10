Правоохоронці затримали ДСНСника «на гарячому» після отримання 5500 доларів

Франківський районний суд Львова виніс вирок затриманому на хабарі працівнику ДСНС, який обіцяв домовитись про оформлення відстрочки від мобілізації для ухилянта. Суд призначив йому покарання – 224 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, Олег Чума, працюючи пожежником-рятувальником ДСНС Львівщини, у липні 2024 року обіцяв військовозобов’язаному чоловіку домовитись про оновлення його військово-облікових даних та отримання відстрочки. Він запевняв, що має зв’язки у ТЦК та може вплинути на працівників військкомату. Правоохоронці затримали його після отримання хабаря – 5500 доларів. Зважаючи на те, що майже всі гроші були імітаційними, то клієнт Чуми співпрацював з правоохоронцями.

У суді обвинувачений визнав свою провину у кримінальному правопорушення (ч.2 ст.369-2 ККУ – зловживання впливом). Він розповів, що частину грошей мав передати працівнику ТЦК, а іншу залишити собі.

Справу розглянула суддя Юлія Марків, яка дослідила усі докази та визнала обвинуваченого винним у зловживанні впливом, призначивши 224 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.