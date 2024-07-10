Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав Михайла Т. винним у втечі з військової частини. Солдат двічі без попередження втікав з місця служби, щоб побути зі своєю дівчиною. Михайлу Т. суд призначив п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканця Львівщини Михайла Т. призвали на військову службу під час мобілізації, він має звання солдата та проходив службу на посаді водія групи бойового управління командного пункту.

У лютому 2023 року Михайло Т. самовільно втік з військової частини – був відсутній із 14 по 24 лютого, поки його не розшукали та не повернули в частину. Через кілька днів, 27 лютого, солдат знову втік та переховувався до січня 2024 року. Щодо мобілізованого Михайла Т. порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений розповів, що двічі тікав з військової частини, щоб побути із своєю дівчиною. Під час другої втечі він перебував також на лікуванні протягом дев’яти днів, але після виписки не повернувся на службу. Мешканець Львівщини визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення.

Справу розглянула суддя Тетяна Кущ, яка дослідила усі матеріали та визнала солдата винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.