Яворівський районний суд Львівської області визнав солдата Анатолія В. винним у втечі з місця військової служби. Обвинувачений мешканець Закарпаття раніше судимий за крадіжку, суд призначив Анатолію В. шість років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, уродженця Закарпатської області Анатолій В. у серпні 2023 року зарахували до складу однієї з військових частин та призначили на посаду стрільця кулеметного відділення. Призваний під час мобілізації солдат у вересні 2023 року самовільно покинув територію наметового містечка та переховувався, проводячи час на власний розсуд. Наприкінці травня 2024 року Анатолій В. сам прийшов до відділку поліції у Львівській області.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Під час укладення угоди було враховано, що Анатолій В. у 2022 року був судимий за крадіжку на Закарпатті – йому призначили обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали, визнав Анатолія В. винним у втечі з місця служби та призначив йому шість років тюрми (п’ять років за втечу з військової частини та рік за невідбуте покарання за крадіжку). Вирок ще можна оскаржити.