Франківський районний суд Львова виніс вирок мешканцю Донецької області Дмитру К., який упродовж трьох місяців був відсутній на службі. Свій вчинок він пояснив негативним ставленням командування до нього. Суд призначив йому 5 років ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, Дмитро К. служив старшим солдатом у одній із військових частин Львівщини. 20 листопада 2023 року він не з’явився на службу та перебував поза межами військової частини до 12 лютого 2024 року.

У суді Віталій К. пояснив, що справді впродовж трьох місяців був відсутній на службі через негативне ставлення командування до нього у військовій частини. У вчиненому розкаявся.

Однак, враховуючи обставини справи, 27 червня суддя Франківського райсуду Юлія Марків визнала Дмитра К. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила йому 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.